Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação 24 de Outubro de 2025
selfie de Melissa said, influenciadora que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. ela usa biquini e está diante do espelho. ela foi alvo de operação contra tráfico de drogas.

Zoeira

Influenciadora Melissa Said está foragida após operação contra tráfico

Com mais de 300 mil seguidores, baiana foi alvo de operação que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Redação 23 de Outubro de 2025
Melissa Said, investigada em operação na Bahia, em foto do Instagram com roupa preta

Zoeira

Influenciadora baiana é alvo de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Segundo a TV Bahia, Melissa Said, que tem mais de 320 mil seguidores, ainda faria apologia às drogas

Redação 22 de Outubro de 2025
Arnaldo Augusto é um homem branco e idoso. Na foto, ele usa boné preto, óculos escuros, máscara cirúrgica azul e uma camiseta também azul.

Bahia

Ex-auditor fiscal que forjou a própria morte para não ser preso é capturado na Bahia

Arnaldo Augusto Pereira foi condenado a 18 anos de prisão por participar de esquema que movimentou mais de R$ 500 milhões

Redação 19 de Outubro de 2025
Foto de jovem que morreu após comer Acarajé na Bahia.

Bahia

Jovem morre após comer acarajé na Bahia

Ana Beatriz de Araújo Rodrigues foi socorrida em uma UPA, mas não resistiu. A Polícia Civil investigará o caso

Redação 13 de Outubro de 2025
Vista de uma piscina e do mar ao fundo

Negócios

Rede Accor negocia primeira conversão de hotel no Ceará

Negociações estão avançadas, segundo o diretor da companhia

Paloma Vargas 23 de Setembro de 2025
imagem em preto e branco mostrando a dupla Samuel e Mateus. o pai dos jovens não lembra do acidente

É Hit

Pai da dupla Samuel e Mateus perde memória e não lembra de acidente que matou os filhos na Bahia

A dupla morreu em colisão na BR-101. Pai sobreviveu, ficou em estado grave e só soube da tragédia dias depois

Redação 04 de Setembro de 2025
Colagem com duas imagens mostra dupla Samuel e Mateus, irmão cantores de arrocha que morreram na bahia uma semana após lançar carreira musical

É Hit

Dupla Samuel e Mateus morre em colisão na Bahia uma semana após lançar carreira musical

Os irmãos cantores de arrocha se envolveram num sinistro de trânsito com o pai, que sobreviveu, mas está em estado grave

Redação 02 de Setembro de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
Repórter da Record entra em trabalho de parto durante ao vivo 'Deixa eu me despedir'

Zoeira

Repórter da Record entra em trabalho de parto durante ao vivo: 'Deixa eu me despedir'

Jornalista participava de telejornal local da TV Record Bahia

Redação 25 de Agosto de 2025
1 2 3