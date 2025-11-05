Alunos tentam envenenar professora e são afastados de escola na Bahia

A Polícia Civil investiga uma denúncia sobre a tentativa de envenenamento de uma professora por alunos de 12 anos, em Salvador, na Bahia. A docente, que não quis ser identificada, relatou em áudio os momentos de tensão ao quase ser envenenada com chumbinho por estudantes.

O caso ocorreu em uma instituição no bairro de São Caetano, na última sexta-feira (31), conforme relatou o portal g1. A professora disse que os alunos planejaram colocar chumbinho em doces e entregá-los para ela.

Segundo o relato, os estudantes teriam planejado o envenenamento para não ficarem de recuperação na escola.

"Eu particularmente fiquei estarrecida, anestesiada. Falo para que vocês fiquem atentos, em alerta, e não aceitem nada dos alunos, infelizmente estamos vivendo assim", afirmou a professora em áudio.

Com a repercussão do caso, os alunos foram afastados da escola.

Quatro alunos participaram de plano

A professora detalhou que quatro alunos participaram do plano: três meninas e um menino do ensino fundamental. Outra pessoa, no entanto, descobriu o plano e denunciou o caso para a direção do colégio.

Questionados sobre o plano, os estudantes teriam confessado. Disseram ainda que não chegaram a levar o veneno para a escola.

O caso foi denunciado na Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Dercca) e está sendo investigado pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

"A delegada ficou estarrecida, não pelo motivo da tentativa de envenenamento em si, mas pelo fato da idade. Os alunos têm 12 anos", disse a professora.

Conforme a publicação, os alunos foram afastados da escola, mas seguem fazendo as atividades de casa e com acompanhamento psicológico.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) se manifestou em nota informando que apura a denúncia. A direção da unidade também teria se reunido com as famílias dos alunos e equipes de saúde multidisciplinar.