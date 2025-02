Matriarca de família envenenada no Piauí confessa ter matado vizinha para livrar o marido

A Polícia Civil do Piauí apontou que Maria dos Aflitos, matriarca da família contaminada por pesticida, no Ano Novo, foi a responsável pela morte da sexta vítima no caso. Conforme apuração do "Fantástico", da TV Globo, a mulher confessou ter envenenado Maria Jocilene da Silva na tentativa incriminá-la no lugar o marido.

Francisco de Assis Pereira da Costa, companheiro de Maria dos Aflitos, foi preso no dia 8 de janeiro acusado de matar os filhos, Francisca Maria da Silva e Manoel Leandro da Silva, e os netos Maria Gabriela da Silva, de quatro anos, Maria Lauane da Silva, de três anos e Igno Davi da Silva, de um ano e oito meses.

Com o marido preso, Maria dos Aflitos planejou colocar a culpa em Jocilene para livrá-lo da cadeia. Segundo o delegado do caso, Abimal Silva, ela ofereceu à vítima um café envenenado e planejou a morte para que parecesse um suicídio.

O "Fantástico" teve acesso ao depoimento da acusada, em que ela diz estar arrependida do que fez. "[Acreditava] Que ele ia ser solto. Então, eu fiz isso. Mas eu me arrependo. Me arrependo amargamente", desabafou Maria dos Aflitos, que permanece presa desde a última sexta-feira (31).

Quem era Maria Jocilene?

Legenda: Vizinha era muito próxima da família vítima do envenenamento Foto: Reprodução

Dentre as demais vítimas do envenenamento, Maria Jocilene não fazia parte da família. Ela era uma vizinha próxima e serviu de acompanhante dos netos de Maria dos Aflitos quando ainda estavam internados. Segundo a Polícia Civil, a matriarca e Jocilene mantinham um caso amoroso em segredo.

Jocilene morreu no dia 24 de janeiro, dois dias após internada 20 dias depois do início do caso. Conforme o g1, o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) informou que a paciente passava por “exames complementares adicionais” na unidade.

Motivação do crime

Em entrevista ao "Fantástico", o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, revelou que a principal motivação para a morte da família era econômica. "Eles queriam se livrar dos filhos. Era uma situação de muita pobreza", explica.

No primeiro dia do ano, a família de Maria dos Aflitos se reuniu para um almoço com as sobras de um baião de dois servido no Réveillon. As nove pessoas que comeram o arroz passaram mal, e cinco morreram.