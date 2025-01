Mulher presa por 5 meses pela morte de meninos envenenados relata alívio após soltura: 'Vou viver a vida tranquila'

Presa sob a suspeita de envenenar dois irmãos de oito e sete anos em Parnaíba, no litoral do Piauí, Lucélia Maria da Conceição Silva foi posta em liberdade na última segunda-feira (13), após cinco meses na Penitenciária Feminina de Teresina.

Em entrevista à TV Clube, afiliada piauiense da TV Globo, a mulher de 53 anos ressaltou estar aliviada com a liberação e que voltou a morar em Parnaíba. "Com fé em Deus, vou viver a vida tranquila. A vida que eu tinha antes, né? Com minha família", desabafou.

Lucélia Maria foi presa em flagrante em 23 de agosto do ano passado, dois dias após os irmãos serem hospitalizados. Ela era suspeita de ter entregado um saco com cajus envenenados às crianças. Por conta do caso, ela chegou a ter a casa depredada e incendiada, além de ser alvo de uma tentativa de linchamento.

Veja também País Veja o que se sabe sobre morte de delegado em São Paulo País Operação no Complexo do Alemão resulta em 3 mortes, 1 policial do Bope baleado e caveirão derrapando em óleo

No entanto, um laudo pericial descartou a possibilidade dela ter participado do crime, pois não foi constatada a presença de terbufós – substância tóxica semelhante ao chumbinho – nas frutas. Ela também reforçou que não deu os cajus aos meninos, nem conhecia a família das vítimas.

"Nunca mais eu dormi. Desde que isso aconteceu na minha vida eu não consegui mais dormir direito. Um pesadelo que ainda hoje está na minha cabeça ainda", confidenciou.

Conforme declarou o advogado de Lucélia, Sammai Cavalcante, ela foi solta por meio de uma medida cautelar de liberdade provisória, mas ainda não foi inocentada – medida que é apoiada pela defesa –, e ainda deve responder ao processo.

NOVO SUSPEITO

Além da reviravolta a partir do novo laudo, Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, foi preso em 8 de janeiro e se tornou o principal suspeito do crime. Ele era padrasto da mãe das crianças, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, e de Manoel Leonardo da Silva, de 18 anos, que também foram vítimas de envenenamento, mas no Réveillon.

O homem está entre os sobreviventes que ingeriram um baião de dois contaminado, na quarta-feira (1º). Além dele, há uma menina de quatro anos, internada em estado grave em Teresina, um menino de 11 anos, um adolescente de 17 anos e uma vizinha da família, Maria Jocilene da Silva, que receberam alta.

Francisca e Leonardo da Silva morreram em decorrência do veneno encontrado no alimento. Os dois filhos da mulher, Igno Davi da Silva e Lauane da Silva também não resistiram à intoxicação.

A perícia do Instituto de Medicina Legal (IML) encontrou "terbufós" no baião de dois. A partir do laudo da instituição, a Polícia Civil começou a investigar o caso como homicídio.

Veja também Piauí Padrasto de mulher que morreu envenenada junto do irmão e dos filhos é preso, no Piauí Piauí Mãe que perdeu os filhos é a quarta vítima de envenenamento no Piauí; menina de 4 anos segue internada