Mãe que perdeu os filhos é a quarta vítima de envenenamento no Piauí; menina de 4 anos segue internada

A quarta vítima de um alimento intoxicado em Parnaíba, no Piauí, morreu na madrugada desta terça-feira (7). Francisca Maria da Silva, de 32 anos, era a mãe de duas crianças e irmã de um jovem de 18, que também morreram envenenados. A outra filha dela, uma menina de quatro anos, segue internada em estado grave. As informações são do g1.

Outras quatro pessoas da mesma família que também ingeriram o alimento receberam alta do Hospital de Urgência de Teresina (HUT). As oito vítimas deram entrada na unidade de saúde na última quarta-feira (1º), após alegarem terem comido um baião de dois preparado para a ceia de Ano Novo, no dia anterior.

Anteriormente, em agosto de 2024, Francisca havia perdido outros dois filhos por envenenamento. Na ocasião, os menores de 7 e 8 anos comeram uma fruta de caju contaminada, que foi entregue como presente por uma vizinha. A mulher está presa por duplo homicídio qualificado.

O veneno encontrado nos cajus e no baião de dois foi o mesmo, o chamado "terbufós", parecido com o conhecido "chumbinho". A substância é amplamente utilizada como inseticida e nematicida no combate a pragas agrícolas.

A partir do achado do veneno e da semelhança entre os dois casos, a Polícia Civil do Piauí começou a tratar a nova ocorrência como tentativa de homicídio, na busca por descobrir como a substância foi parar no baião. "É impossível ter ido parar lá sem intenção de alguém", comentou o delegado Abimael Silva ao g1.

Como aconteceu o crime?

Legenda: O laudo feito pela perícia do Instituto de Medicina Legal (IML) sobre a comida ingerida pela família mostrou que havia veneno no baião de dois. Foto: Reprodução/ TV Globo

Na noite de Réveillon, os membros da família de Francisca comemoraram a passagem de ano com uma ceia, com carne, feijão-tropeiro e baião de dois. Quando todos comeram e as comemorações acabaram, todos se retiraram para dormir.

No dia seguinte, um casal que trabalha com doações de alimentos entregou à família peixes que também haviam sido distribuídos na região. Assim, a família fritou os peixes e reaproveitou o que sobrou da comida da noite anterior. Pouco tempo depois, todos se sentiram mal.

A polícia segue investigando o caso, em busca de descobrir quem cometeu o crime. Segundo o diretor do IML, o veneno foi colocado em grande quantidade no baião de dois, com grânulos visíveis no arroz. Já no peixe doado nada foi encontrado, e o casal que fez a doação não é mais considerado suspeito pela Polícia.

