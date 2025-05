Uma visita do padre Fábio de Melo a uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina, gerou alvoroço e acabou resultando na demissão do gerente do estabelecimento. Tudo começou no último sábado (10), horas antes de um show do religioso na cidade catarinense, quando ele relatou uma divergência de preços envolvendo potes de doce de leite.

O QUE ACONTECEU?

Segundo o padre, ele escolheu dois potes do produto diretamente da prateleira e, ao chegar ao caixa, percebeu que o valor cobrado era diferente do que tinha visto. “Peguei dois potes [de doce de leite], fui para o caixa pagar e vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de dois potes com o preço que estava na estante”, relatou o padre nas redes sociais após o ocorrido.

Fábio de Melo explicou que tentou, de forma cordial, avisar à funcionária do caixa sobre a diferença. Ela conferiu o preço e afirmou que a etiqueta estava errada. Nesse momento, o gerente da loja interveio e, segundo o padre, agiu de forma ríspida: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”.

O religioso disse que ficou incomodado com a postura do gerente e que, como consumidor, sentiu-se desrespeitado. Para ele, a situação poderia ter sido conduzida com mais educação. “E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância”, comentou.

DEMISSÃO DO GERENTE

Já nesta quarta-feira (14), o padre voltou a comentar o episódio, após saber que o gerente havia sido desligado da cafeteria. Em vídeo, lamentou a demissão, mas reforçou seu ponto de vista sobre o ocorrido.

“Lamento que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade”, declarou. No entanto, também rebateu a acusação de que teria mentido sobre os fatos. “Ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir”, disse o padre nas redes.

O padre explicou que foi ele quem pegou os doces da prateleira e que seus acompanhantes foram ao caixa porque ele estava sem dinheiro após um treino em uma academia próxima. Quando notaram a divergência de preços, ele foi chamado e tentou resolver a situação com a atendente, mas se surpreendeu com a postura do gerente.

“No momento em que ele deveria ter vindo falar conosco, ele optou por falar alto, sem sequer nos dirigir o olhar. Disse apenas: ‘O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar o meu sistema, ponto’”, disse o padre, reforçando que a lei do consumidor exige que o valor anunciado seja respeitado.

Fábio de Melo ainda destacou que não pediu a demissão do funcionário e que, caso fosse um gestor, teria apenas advertido o gerente. “Se eu tivesse um funcionário que cometesse um erro desse, eu chamaria atenção, não mandaria embora”, disse ele. Por fim, o religioso esclareceu que o caso deve servir de alerta para que os direitos do consumidor sejam sempre considerados e respeitados.

Posicionamento da cafeteria

Diante da repercussão, a cafeteria Havanna se manifestou nas redes sociais, reconhecendo que houve uma falha no atendimento ao padre Fábio de Melo. Em nota publicada nas redes sociais, a marca pediu “sinceras desculpas pela situação” e reforçou que o compromisso da empresa é com o respeito e a excelência no atendimento a todos os clientes.

A Havanna informou ainda que entrou em contato diretamente com o padre, que o pedido de desculpas foi feito e que as tratativas estão sendo conduzidas de forma privada. Além disso, a empresa afirmou estar tomando “medidas imediatas” para que o caso não se repita e que os processos internos estão sendo revisados para reforçar os padrões de atendimento.

Por fim, a cafeteria agradeceu “a compreensão e confiança de todos”.

