Turista que passou Réveillon no Guarujá, em São Paulo, é internada em UTI após fortes sintomas de virose

Após passar o Réveillon no litoral de Guarujá (SP), uma turista de 20 anos, moradora de Taquarituba (SP), precisou ser internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular do município da Região Metropolitana da Baixada Santista, na última sexta-feira (3). Segundo o relato de familiares, ela foi hospitalizada após sentir fortes sintomas de virose.

A região da Baixada Santista está sendo investigada pela Secretaria de Saúde de São Paulo devido a um possível surto de gastroenterite.

Em entrevista à TV TEM, uma parente da jovem, identificada como Caroline Costa Rolin, detalhou que toda a família ficou doente após o Ano Novo. No entanto, a moça piorou e precisou de atendimento médico. Na unidade de saúde, sofreu uma parada cardíaca e foi encaminhada para o Hospital Guarujá, onde segue internada.

Apesar de confirmar que a paciente está internada na unidade de saúde, a instituição não detalhou o estado de saúde de Caroline à emissora. Ainda conforme a familiar, que visitou a paciente nessa segunda-feira (6), ela começou a apresentar sinais de melhora e a reagir aos medicamentos, mas segue intubada.

Também conforme a parente, a moça faz tratamento para diabete, o que, segundo os médicos, pode contribuir para deixar a saúde dela mais vulnerável a infecções.

A turista alugou um apartamento em Guarujá para passar o feriado com os pais, a irmã, o sobrinho, o cunhado e uma família de amigos da cidade de Americana (SP).

Mulher morreu após voltar de Guarujá

No último sábado (4), uma mulher de 29 anos, identificada como Amanda Caroline Resende de Oliveira, faleceu uma hora após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristais Paulista (SP) com fortes sintomas de virose. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, dias antes, a vítima estava de viagem em Guarujá. A cidade registrou altos índices da doença no período pós-Ano Novo.

Ao portal da TV Globo, a Prefeitura de Cristais afirmou que a real origem da morte ainda vai ser investigada. Porém, ainda não há confirmação se o falecimento da mulher possui relação com os casos de virose em outras praias do litoral paulista. Até o momento, o óbito foi registrado como natural pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao Diário do Nordeste que o corpo de Amanda foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), antes de ser enterrado, na tarde de domingo (5), em Franca (SP), onde ela morava.

Surto de 'virose' no litoral paulista

Na última semana, turistas e moradores de cidades litorâneas em São Paulo publicaram relatos nas redes sociais de diversos casos de "virose". Entre os sintomas mais comuns detalhados nos comentários estão episódios de enjoo, de vômitos e de mal-estar.

Publicações também indicaram falta de medicamentos para a doença em farmácias e superlotação em postos de saúde. Uma das praias com mais relatos foi a de Guarujá. Em dezembro, o município registrou uma alta de 46% dos casos, com mais de 2 mil em dezembro.

Segundo a CNN, no entanto, a Prefeitura local confirmou que os atendimentos em unidades hospitalares tinham se normalizado no último sábado, após um breve período de pico. A gestão ainda contatou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para investigar possíveis vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, o que poderia explicar a contaminação de banhistas.

Outras praias como Santos, Praia Grande e Ubatuba também registraram alta nos casos da doença.