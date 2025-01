Turistas relatam 'surto de virose' e falta de medicamentos em Guarujá (SP) após feriado de Ano Novo

Turistas e moradores que passaram a virada de ano em Guarujá, no litoral de São Paulo, foram às redes sociais nos últimos dias para reclamar de problemas de intoxicação. Pelos relatos, há episódios de vômitos, enjoo e mal-estar decorrentes de "virose".

"Nunca mais passo virada no Guarujá. Acabou com a nossa viagem, todo mundo teve que ir embora dois dias antes e eu simplesmente não melhoro nunca", reclamou um usuário no X (antigo Twitter). "Já vomitei umas 10 vezes e nada para no meu estômago, fui pro Guarujá só para pegar virose", comentou outro.

Na mesma rede social, algumas pessoas também revelam problemas ao buscar remédios para intoxicação em farmácias da Cidade. "Geral vomitando aqui na pousada, acabou todos os remédios de enjoo de todas as farmácias, mano", desabafou um perfil.

Veja também País Justiça procura carro de Paula Thomaz para quitar indenização de R$ 303 mil a Glória Perez País Ponte provisória construída após enchentes no Rio Grande do Sul é levada por correnteza

Em nota ao Diário do Nordeste, a Prefeitura da Cidade confirmou que houve um aumento de casos da doença em dezembro e que os números totais chegam a 2.064 atendimentos. A gestão não detalhou a quantidade de infectados durante o período festivo.

"A Prefeitura salienta que o aumento no número de casos desse tipo é comum nesta época do ano, levando em consideração diversos fatores, como: temperaturas elevadas, aglomeração de pessoas e falta de cuidados com alimentação", diz o informe.

Devido à alta demanda por atendimentos, a administração municipal informou que irá estender, até 5 de janeiro, o horário das Unidades de Saúde da Família dos bairros Cidade Atlântica, Jardim dos Pássaros e Vila Rã. Elas vão funcionar das 7h às 22h, em conjunto com o esquema de plantão de 24h já realizado pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Pronto-Socorros (PSs).

Apesar de ainda não haver confirmações sobre as causas para os aumentos dos casos de virose, duas praias no Guarujá, Perequê e Enseada, estavam impróprias para banho desde o dia 29 de dezembro. As informações foram coletadas pelo Boletim de Balneabilidade da Cetesb, que verifica e classifica a qualidade das regiões litorâneas de São Paulo.

Outras praias apresentaram problemas

Turistas que frequentaram as praias de Santos, Ubatuba e Praia Grande também relataram situações semelhantes à do Guarujá. "Já falei que odeio alta temporada na baixada???? Baixada santista inteira com um surto absurdo de virose, sem medicamentos nas farmácia e hospitais abarrotados de gente", compartilhou um usuário.

Segundo o boletim da Cetesb, todas as praias da Baixada Santista foram classificadas como impróprias para banho. Já em Praia Grande, foram seis das 12 regiões litorâneas, incluindo Aviação, Vila Tupy e Vila Mirim. Ubatuba não teve praias verificadas como inapropriadas para banhistas.

Quais os sintomas da virose?

O termo "virose" é utilizado para classificar qualquer doença ocasionada por um vírus. Segundo o Glossário da Saúde do Hospital Albert Einstein, os sintomas dessa condição variam de acordo com o tipo de infecção. Entre os mais comuns, estão:

febre: pode ser baixa, moderada ou alta, dependendo do vírus e da gravidade da infecção

pode ser baixa, moderada ou alta, dependendo do vírus e da gravidade da infecção fadiga: sentir-se extremamente cansado ou fraco é comum durante uma virose. A fadiga pode persistir mesmo após o desaparecimento de outros sintomas

sentir-se extremamente cansado ou fraco é comum durante uma virose. A fadiga pode persistir mesmo após o desaparecimento de outros sintomas dor no corpo: musculares e articulares, são frequentemente relatadas durante viroses. Essas dores podem ser generalizadas ou localizadas em áreas específicas do corpo

musculares e articulares, são frequentemente relatadas durante viroses. Essas dores podem ser generalizadas ou localizadas em áreas específicas do corpo dor de cabeça: sintoma comum, que pode variar de leve a intensa e ser acompanhada por sensibilidade à luz ou som

Já as causas para a doença podem ser também bastante diferentes. Entre as mais comuns, está o contato entre fluidos corporais - saliva, muco, fezes ou sangue - com mucosas dos olhos, nariz e boca.

Contudo, a publicação também aponta para os perigos de se estar em um ambiente com alta taxa de contaminação ou de aglomeração com muitas pessoas. O contato com superfícies contaminadas seguido pela transferência do vírus para a boca, nariz ou olhos também pode resultar em infecção.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari