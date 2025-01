Surto de gastroenterite em praia de SP pode ter sido causado por vírus, bactéria ou parasita, diz SES

A Baixada Santista tem registrado um aumento nos casos de virose desde dezembro, sobrecarregando unidades de saúde e causando escassez de medicamentos nas farmácias. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo está investigando a fonte de contaminação e não descarta a possibilidade da doença ser causada por bactéria ou parasita, e não por um vírus. As informações são do g1.

Segundo Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Transmissão de Doenças, a maior parte dos pacientes deu entrada com um quadro de gastroenterite, que pode ser causada por bactéria ou parasita, e não necessariamente por um vírus. "As informações que chegaram até a Secretaria Estadual de Saúde compreendem [que] tanto pessoas que foram ao mar, que fizeram banho de mar, como também pessoas que não foram diretamente à praia, mas que muito provavelmente também entraram em contato com outras pessoas doentes", relatou em entrevista à TV Tribuna.

A fonte de contaminação ainda está sendo investigada pelos órgãos competentes. "É necessário esclarecer que nesse momento não temos como afirmar que é uma virose. Nós sabemos que é uma gastroenterite, mas não sabemos a causa, se é vírus, bactéria ou parasita", acrescentou a diretora.

O Instituto Adolfo Lutz realizará as análises das amostras e os resultados devem sair em cinco dias.

SURTO DE VIROSE

Entre os dias 1º e 31 de dezembro, diversas cidades da Baixada Santista registram aumento no número de casos de virose.

Confira os dados:

Bertioga: 300 casos de virose registrados no Hospital Municipal;

300 casos de virose registrados no Hospital Municipal; Cubatão: 184 atendimentos nas unidade de saúde somente em janeiro. Dados de dezembro não foram divulgados pela prefeitura;

184 atendimentos nas unidade de saúde somente em janeiro. Dados de dezembro não foram divulgados pela prefeitura; Guarujá: 2.064 atendimentos nas unidades de Pronto Atendimento, sendo que o município registrou 1.457 em novembro;

2.064 atendimentos nas unidades de Pronto Atendimento, sendo que o município registrou 1.457 em novembro; Itanhaém: 790 casos;

790 casos; Mongaguá: Aaumento de 10% no Pronto-Socorro Central e 15% no Hospital da cidade. A prefeitura não informou o número de casos;

Aaumento de 10% no Pronto-Socorro Central e 15% no Hospital da cidade. A prefeitura não informou o número de casos; Peruíbe: A quantidade de notificações de virose não foi informada, mas a administração municipal afirmou que não teve aumento;

A quantidade de notificações de virose não foi informada, mas a administração municipal afirmou que não teve aumento; Praia Grande: Segundo a prefeitura, unidades de saúde estão realizando atendimentos de pacientes com virose com maior frequência nos primeiros dias no ano. Mas, de acordo com a administração municipal, não foi necessário contabilizar os casos porque a cidade não está em cenário de surto.

Segundo a prefeitura, unidades de saúde estão realizando atendimentos de pacientes com virose com maior frequência nos primeiros dias no ano. Mas, de acordo com a administração municipal, não foi necessário contabilizar os casos porque a cidade não está em cenário de surto. Santos: 2.264 atendimentos nas três UPAs em dezembro. Nos primeiros dias do ano, já foram 273.

2.264 atendimentos nas três UPAs em dezembro. Nos primeiros dias do ano, já foram 273. São Vicente: 1.754 casos. Em novembro, foram 1.657. A prefeitura disse que não teve superlotação e falta de analgésicos e antitérmicos nas farmácias da cidade.

POSSÍVEIS CAUSAS

A TV Tribuna informou que recebeu denúncias de vazamento de esgoto nas praias de Guarujá e Itanhaém. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirmou que agiu rapidamente para regularizar o funcionamento da rede de esgoto nos dois municípios e que os serviços foram concluídos com a limpeza e higienização do local.

A Prefeitura de Guarujá declarou que acionou a Sabesp para apurar um possível vazamento ou derramamento irregular de esgoto nos canais da cidade, principalmente na Praia da Enseada.

