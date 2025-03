Ceará e Fortaleza farão semifinais do Cearense no PV após decisão da FCF

As partidas de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2025 serão disputadas no estádio Presidente Vargas (PV), e não mais na Arena Castelão. A mudança foi oficializada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na noite da última quarta-feira (5).

A decisão da federação de mudar os locais das partidas teve como base uma portaria publicada pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), que estabeleceu um intervalo mínimo de 66 horas entre jogos disputados na Arena Castelão.

Legenda: Matheus Candançan, árbitro do Clássico-Rei Foto: Davi Rocha/SVM

As datas e horários permanecem os mesmos: Fortaleza e Ferroviário jogam no sábado (8), às 16h30, enquanto Ceará e Maracanã jogam no domingo (9), às 17h. Na ida, Fortaleza e Ferroviário empataram em 0 a 0, enquanto o Ceará venceu o Maracanã por 3 a 0.

Os mandos de campo das duas partidas são de Fortaleza e Ceará, respectivamente. Procurados pela reportagem do Diário do Nordeste, os dois clubes ainda não se pronunciaram sobre a mudança do local de suas partidas para o PV.

Leia a nota da FCF na íntegra

A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunica a definição dos mandos de campo das partidas de volta da Semifinal do Campeonato Cearense Superbet 2025, considerando a Portaria nº 09/2025 da SESPORTE, publicada em 25 de fevereiro, que estabelece um intervalo mínimo de 66 horas entre jogos para a utilização da Arena Castelão.

A Tabela Detalhada da terceira fase da competição, divulgada em 23 de fevereiro, previa a realização das partidas nos dias 8 e 9 de março, na Arena Castelão. Diante disso, a FCF, juntamente com os clubes envolvidos, encaminhou os ofícios 012/2025, 013/2025 e 014/2025 à Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (SESPORTE), solicitando, em caráter excepcional, a autorização para a realização das partidas no estádio.

Em resposta, a SESPORTE recomendou que a FCF solicitasse aos clubes envolvidos a indicação de novos locais para os jogos, visto que o intervalo inicialmente previsto não atende às diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 09/2025. Diante disso, no dia 26 de fevereiro, a FCF notificou os clubes Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube, mandantes das partidas de volta da semifinal, para que informassem os estádios onde sediariam seus jogos.

Até o momento, não houve acordo entre os clubes e a administração da Arena Castelão para viabilizar a realização das partidas no estádio. Ressalta-se que, conforme o Regulamento Geral das Competições (RGC) da FCF e a Lei nº 14.597/2023, a responsabilidade pela definição do local das partidas cabe exclusivamente aos clubes mandantes.

Diante da necessidade de definição do local das partidas e considerando que é dever da FCF garantir o cumprimento do regulamento e preservar a organização do campeonato, nos termos do artigo 31 do Regulamento Específico da Competição, a entidade determina que:

As partidas de volta da Semifinal do Campeonato Cearense Superbet 2025:

Fortaleza Esporte Clube x Ferroviário Atlético Clube

Ceará Sporting Club x Maracanã Esporte Clube

Serão realizadas no Estádio Presidente Vargas, nos dias 08 e 09 de março de 2025, respeitando os horários previamente agendados.

Essa decisão está formalizada na Portaria da Presidência nº 003/2025.

A Federação Cearense de Futebol reafirma seu compromisso com a transparência, o respeito ao regulamento e a organização do futebol cearense.