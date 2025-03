Homem nada ao lado de tubarão-baleia no litoral de São Paulo; veja vídeo

Um vídeo feito por um drone flagrou o momento exato em que um homem nadava lado a lado com um tubarão-baleia, no sul de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, na última segunda-feira (3).

Veja também País Ex-namorado de jovem encontrada morta em Cajamar tem prisão decretada pela Justiça País Suspeito de matar jornalista Cristiano Freitas é preso em Curitiba; homem é investigado por roubo e extorsão

As imagens foram registradas por Marcos Cará, do Maremar, uma agência de passeios de Ilhabela, em parceria com o projeto Baleia à Vista. Segundo Julio Cardoso, navegador do projeto, o tubarão media cerca de 11 metros de comprimento. Apesar dessa ser a média do Rhincodon typus, a espécie pode chegar a quase 20 metros.

Durante o registro dos pesquisadores nadando ao lado do tubarão, toninhas (os golfinhos brasileiros) e arraias do gênero Mobula também apareceram para acompanhar o nado.

Outro vídeo mostra o tubarão-baleia bem de perto. O registro foi feito por Thiago Veras, marinheiro da embarcação Ballerina, usada no projeto Baleia à Vista. Pelo menos oito desses animais já foram avistados na região do Litoral Norte paulista, região onde eles costumam se alimentar.

De acordo com o Maremar, o mergulho o não foi realizado por simples diversão, mas sim para registrar imagens que possibilitem a identificação do indivíduo. Cada tubarão-baleia (*Rhincodon typus*) pode ser identificado por suas marcas laterais únicas. Com o registro, será possível confirmar se o animal é o mesmo que tem sido avistado ou se é um novo visitante na região.