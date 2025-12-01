Homem que atropelou e arrastou corpo de mulher é preso em SP

O homem que atropelou e arrastou o corpo de uma ex-companheira por 1 km na Marginal Tietê, em São Paulo, foi preso na noite desse domingo (30), após um tiroteio com policiais. Douglas Alves da Silva, 26, foi atingido no braço durante a ocorrência, que terminou com ele encaminhado ao 13º Distrito Policial (DP), em Casa Verde, na zona norte.

O suspeito foi localizado por agentes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mais detalhes do caso só serão divulgados após os procedimentos de polícia judiciária.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio. Ainda não se sabe a motivação e nem a natureza do relacionamento entre o agressor e a vítima, mas a família relatou que eles não chegaram a ter um relacionamento sério. A mulher, Taynara Souza Santos teve as duas pernas amputadas e está gravemente ferida no hospital.

Veja também País Em João Pessoa, homem invade jaula com leoa e é morto pelo animal País 'Rainha Branca' é presa na Argentina suspeita de ser líder do PCC na fronteira com o Brasil País Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

Atropelamento seria por ciúmes

Segundo a investigação policial, Douglas seria conhecido das pessoas que estavam no bar e teria uma relação com Taynara. Contudo, testemunhas afirmam que o atropelamento foi provocado por ciúmes.

As investigações indicam que Douglas teria discutido com Taynara no local após vê-la acompanhada por outro homem. Na sequência, ele teria avançado o carro contra ela, que caiu e ficou presa sob o veículo.

Um funcionário do bar confirmou à Polícia que viu Douglas acelerar o carro contra Taynara. No depoimento, ele relatou que Douglas ainda puxou o freio de mão para aumentar o atrito do veículo com o corpo dela. Frequentadores tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista saiu em alta velocidade.