Em João Pessoa, homem invade jaula com leoa e é morto pelo animal

Um homem morreu na manhã deste domingo (30) após escalar a estrutura do zoológico de João Pessoa, na Paraíba, e invadir a jaula de uma leoa. O caso aconteceu no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica.

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, a vítima escalou rapidamente uma parede de cerca de seis metros, ultrapassou as grades de segurança e utilizou uma árvore como apoio para acessar o recinto do animal.

Logo depois, foi atacada pela leoa e morreu em decorrência dos ferimentos. No momento do incidente, o parque estava aberto e recebia visitantes.

Segundo as autoridades, o local foi fechado após o ataque. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente (Seman) foram enviadas para apurar as circunstâncias do ocorrido e retirar o corpo do homem, que, segundo informações preliminares, teria transtornos mentais.

“A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”, declarou o órgão em nota.

O parque permanece fechado e ainda não há previsão de reabertura. Em nota, eles informaram que o animal não apresenta comportamento agressivo.

"É importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. A Leona está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido e não será sacrificada. O protocolo em situações como essa prevê exatamente o que está sendo feito: monitoramento, avaliação comportamental e cuidados especializados".