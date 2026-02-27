Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

Dyogo Hilario é pai de Duda, melhor amiga de Virgínia Fonseca. Ele atuava na modalidade "delivery"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
foto de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia.
Legenda: Segundo a polícia, o empresário já apresentava comportamento suspeito.
Foto: Reprodução/Instagram.

Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia. Conforme a Polícia Militar, o empresário agia na modalidade "delivery" em bairros nobres da capital.

A Receita Federal informou que Dyogo é sócio de um restaurante no Setor Bueno. O estabelecimento, inclusive, foi alvo das investigações, onde as autoridades fizeram vigilância contínua. O empresário já apresentava comportamento suspeito e havia sido preso em 2023. As informações são do g1.

A influencer Duda Freire é a melhor amiga de Virginia Fonseca. Ela é uma das maiores influenciadoras de Goiânia e aparece com frequência ao lado dela. Duda também é modelo e compartilha conteúdos fitness e de beleza com os quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

Tráfico de drogas

Conforme as investigações, a polícia constatou uma movimentação suspeita, em que Dyogo saía do seu restaurante e ia em direção a uma motocicleta várias vezes. Ele também teria feito uma entrega a um usuário de drogas. Os dados obtidos constam em documentos do site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

"Conseguimos acompanhá-lo até a sua residência, onde ele foi até sua residência e deixou rapidamente, e continuamos monitoramento ali na Avenida 85, momento em que a gente vê o momento mais oportuno, ele fez a entrega", diz um dos relatos anexados à investigação.

Na ocasião, a polícia não capturou o suposto usuário, mas efetuou a prisão do Dyogo. Com ele, a polícia encontrou cerca de R$ 3,5 mil e uma porção de cocaína.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ex de Isabeli Fontana é detido em Santa Catarina após 11 dias foragido

teaser image
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

Na casa de Dyogo, os policiais encontraram mais cocaína. Para as autoridades, a conduta caracterizava tráfico de drogas.

"Não houve nenhuma ilegalidade na busca e apreensão realizada na casa de Dyogo Hilário, que resultou em sua prisão em flagrante, haja vista as fundadas razões citadas, que autorizavam o acesso dos policiais à residência, sendo válida a prova e todas as demais que dela derivaram", informou o relator no julgamento.

Com isso, a decisão afastou a condenação e fixou a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente quando o crime aconteceu.

Assuntos Relacionados
foto de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia.
País

Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

Dyogo Hilario é pai de Duda, melhor amiga de Virgínia Fonseca. Ele atuava na modalidade "delivery"

Redação
Há 24 minutos
Força de de correnteza chegou a puxar homem.
País

Cordão humano salva homem arrastado por enxurrada durante enchente em Paraty (RJ)

Cerca de 40 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pelo Município.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos do cão Orelha.
País

Laudo pericial do cão Orelha não identifica causa da morte, diz polícia

Documento foi concluído após a exumação do animal.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
foto do desembargador Magid Láuar, do TJMG, acusado de abuso sexual.
País

Desembargador que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual

Pelo menos quatro vítimas prestaram depoimento contra o magistrado do TJMG.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
País

Homem que se relacionava com criança de 12 anos é preso em MG; caso repercutiu no País

A mãe da menina também foi presa. Os dois, antes, haviam sido absolvidos de crime pela Justiça.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
País

Bombeiros de MG contabilizam 47 mortos em Juiz de Fora e Ubá após chuvas

Nessa quarta-feira (25), caminhões e militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações.

João Lima Neto
26 de Fevereiro de 2026
Foto de amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê.
País

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

Priscila Versão era amiga de Taynara Souza Santos, morta no ano passado.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate trabalham sobre os escombros de estruturas destruídas após um deslizamento de terra. Diversos profissionais com capacetes e roupas de proteção procuram por vítimas entre pedaços de concreto, madeira e lama. Ao fundo, moradores observam a operação próximos a casas danificadas.
País

Número de mortos após chuvas em Minas Gerais chega a 37

Segundo boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estão desaparecidas.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Desembargador do TJMG usa IA em absolvição do caso de estupro de criança de 12 anos

Absolvição será investigada pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes
País

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Desembargador entendeu que existia vínculo afetivo entre o homem e a vítima com consentimento da família.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
foto de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas.
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

Duas mulheres brigam pelo reconhecimento de uma união estável com a empresária, em coma há quase 10 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa usando camiseta nas cores verde e amarela, com um recorte da bandeira do Brasil estampado e um boné verde colocado de forma virada para trás. Ao fundo, árvores desfocadas. À direita, uma pessoa vestindo uma faixa lilás na cabeça, uma camiseta lilás e um colar prateado; o fundo é desfocado e parece ser um ambiente externo.
País

Kamylinha defende Hytalo Santos após influenciador ser condenado

Jovem, hoje com 19 anos, foi adotada pelo influenciador aos 12 e fazia parte dos vídeos da "Turma do Hytalo".

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Secretária envenenou médico de 90 anos por mais de um ano para esconder desvio de R$ 544 mil, diz MP
País

Secretária é suspeita de envenenar médico por 15 meses para encobrir desvio de dinheiro

Arsênio era misturado à comida e à água de coco servidas na clínica.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são condenados por exploração sexual de adolescentes

Influenciador foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Close de uma freira idosa com hábito preto e véu, usando óculos e olhando levemente para a câmera, com expressão serena; outra religiosa aparece desfocada ao fundo.
País

Freira Nadia Gavanski é morta após homem invadir convento no Paraná

Suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Dois agentes do Corpo de Bombeiros de MG observam a embarcação após o acidente.
País

Acidente com lancha deixa seis mortos após colisão contra píer em Rifaina

Ao todo, 15 pessoas estavam na embarcação.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Absolvição de homem que estuprou criança de 12 anos em MG será investigada

O tribunal e o desembargador Magid Nauef Láuar devem prestar esclarecimentos.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Na imagem, montagem composta por duas fotos individuais de um homem e uma mulher em cenários ao ar livre. À esquerda: Uma selfie de um homem de pele clara, com barba e bigode aparados e cabelos curtos e escuros. Ele está sem camisa, em uma praia com fundo rochoso, montanhas ao longe e águas calmas. À direita: Uma mulher de pele parda sorri lateralmente, sentada em uma cadeira de madeira azul gigante. Ela usa uma camiseta branca, bermuda preta, boné preto e tem uma tatuagem de palmeira na canela direita. O fundo mostra o horizonte do mar sob um céu claro.
País

Turista americana e atleta morrem em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

Os dois caíram no mar de São Conrado e chegaram a ser socorridos pelos bombeiros, mas não sobreviveram.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ex-vereadora de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, e diretora administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, Roseli Vanda Pires Albuquerque.
País

Ex-vereadora é morta no RS; suspeito é ex-marido, também encontrado morto

Crime está sendo investigado como feminicídio.

Redação
21 de Fevereiro de 2026