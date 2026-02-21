Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex de Isabeli Fontana é detido em Santa Catarina após 11 dias foragido

Álvaro Jacomossi Junior é investigado por envolvimento com tráfico de drogas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ex-modelo posando para foto.
Legenda: De acordo com a corporação, ele ainda tentou resistir no momento da prisão, mas foi contido pelos agentes.
Foto: Reprodução.

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi Junior, conhecido também por ter sido casado com Isabeli Fontana, foi preso neste sábado (21), em Florianópolis (SC), após passar 11 dias foragido.

Ele é investigado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas na região. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, Álvaro vinha sendo monitorado desde as primeiras horas do dia.

Veja também

teaser image
Zoeira

Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

teaser image
Zoeira

Veja como ficou Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim e a Laleska de 'Sonho Meu'

Pela manhã, ele foi visto na praia acompanhado da atual companheira. Mais tarde, já no bairro Barra da Lagoa, acabou abordado pelas equipes policiais.

De acordo com a corporação, ele ainda tentou resistir no momento da prisão, mas foi contido pelos agentes. 

Após a detenção, o ex-modelo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Ele estava foragido desde o último dia 10 de fevereiro, quando foi deflagrada a operação policial que apura o suposto envolvimento com fornecimento de entorpecentes, inclusive em festas de alto padrão.

As investigações também apontam registros anteriores de comportamento violento e fugas durante abordagens policiais. Em uma das tentativas recentes de prisão, Álvaro teria escapado ao saltar de uma grande altura e entrar em uma área de mata.

Quem é Álvaro Jacomossi, ex de Isabeli Fontana?

Álvaro construiu carreira no mercado internacional da moda, desfilando para grifes como Versace, Prada e Ralph Lauren. Ele também participou da São Paulo Fashion Week e foi destaque na edição masculina da revista italiana Vogue L’Uomo.

O relacionamento com Isabeli Fontana começou no início dos anos 2000. Eles moraram juntos a partir de 2000, tiveram um filho, Zion, e se separaram em 2004.

Em 2012, Álvaro foi detido em flagrante no Rio de Janeiro após disparos de arma de fogo em um condomínio na Praia da Joatinga. Na ocasião, ele negou as acusações e afirmou utilizar “uma arma de chumbinho”, sendo liberado após pagamento de fiança.

Ex-modelo posando para foto.
Zoeira

Ex de Isabeli Fontana é detido em Santa Catarina após 11 dias foragido

Álvaro Jacomossi Junior é investigado por envolvimento com tráfico de drogas.

Redação
Há 57 minutos
Na imagem, uma foto colorida mostra um casal de noivos saindo de uma igreja histórica sob uma chuva de arroz. No centro, o noivo veste um terno azul vibrante e sorri, enquanto a noiva, ao seu lado, usa um vestido branco de ombros de fora com uma saia volumosa em camadas de babados. Ela segura um buquê de flores brancas e sorri com os olhos fechados. Eles estão saindo pela porta verde de arco da
Zoeira

João Campos e Tabata Amaral se casam de forma intimista em praia de Pernambuco

Cerimônia aconteceu na tarde deste sábado (21) e reuniu nomes como Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Redação
Há 1 hora
Péricles e sua banda se apresentam no Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas recebe Ronaldinho Gaúcho, Lázaro Ramos e Péricles neste sábado (21)

O programa começará após o Desfile das Campeãs do Carnaval.

Redação
Há 2 horas
Foto do set do longa cearense Feito Pipa.
Zoeira

Filmes cearenses vencem prêmios no Festival de Cinema de Berlim

Dois filmes rodados no Ceará foram premiados na Berlinale.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, uma mulher jovem, de pele parda e longos cabelos pretos e lisos, posa sorrindo contra um fundo amarelo vibrante. Ela usa um vestido preto justo de mangas compridas, com um detalhe de amarração por cordões no decote. Ela está com a mão esquerda na cintura, usa batom vermelho e brincos de argola grandes e prateados. A iluminação é frontal e uniforme.
Zoeira

Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (21)

O Anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Foto da atriz quando era criança.
Zoeira

Veja como ficou Carolina Pavanelli, ex-atriz mirim e a Laleska de 'Sonho Meu'

Longe da TV há mais de 15 anos, intérprete de Laleska construiu trajetória na educação.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Bad Bunny apareceu no show vestido com as cores do Brasil.
Zoeira

Bad Bunny se declara ao Brasil em estreia da turnê em São Paulo: 'muito obrigado'

Cantor emocionou o público no Allianz Parque, exaltou a cultura brasileira e fez surpresas especiais na primeira noite no Laís.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Anitta posa com a mão no ombro de ex-namorado, em barco, com mar ao fundo.
Zoeira

Anitta confirma fim do namoro com Ian Bortolanza

Cantora diz que rotina intensa de trabalho pesou na relação e não descarta reconciliação após o Carnaval.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Marcos Mion é um homem branco, de meia idade, com cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa suéter amarelo, calça jeans e tênis branco e está sentado, segurando microfone.
Zoeira

Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O programa é apresentado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Bianca Dias era influenciadora digital e tinha 27 anos.
Zoeira

Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

Criadora de conteúdo de moda e lifestyle morreu após mal súbito em Guarujá, litoral de São Paulo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea
Zoeira

Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea

Famílias decidiram pela cremação e plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cantor masculino Leo Santana em show ao vivo usando roupa vermelha, óculos escuros, brincos e colar, cantando com entusiasmo em palco iluminado.
Zoeira

BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Momento aconteceu durante a festa desta sexta-feira (20).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Zoeira

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente com cabelo escuro e roupa branca, fundo de madeira, transmitindo felicidade e bem-estar.
Zoeira

Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

Humorista acordou indisposto e foi levado ao hospital.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho conversam em um set de filmagem, com o ator sentado à frente de uma escrivaninha antiga enquanto o diretor, de fones de ouvido, o orienta. O cenário de escritório retrô é emoldurado por uma câmera de cinema em primeiro plano, compondo uma cena de bastidores detalhada e focada no processo criativo.
Zoeira

Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

A pouco mais de três semanas da cerimônia, entenda as chances de vitória para o representante brasileiro no Oscar.

João Gabriel Tréz
21 de Fevereiro de 2026
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Alberto Cowboy e Ana Paula trocaram farpas durante ação na festa.
Zoeira

Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Fachada da Estação BBB, onde ocorrem as provas.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

O vencedor poderá imunizar até duas pessoas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho.
Zoeira

BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho

Dinâmica foi anunciada por Tadeu na quinta-feira (19).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Cinthia Queiroz e a filha, Mariana, estão aproveitando juntas momentos inesquecíveis em Paris.
Zoeira

Jovem cearense descobre dentro do avião que estava indo para Paris e reação viraliza nas redes

Mariana Lima acreditava que viajaria para São Paulo.

Redação
20 de Fevereiro de 2026