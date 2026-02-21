Ex de Isabeli Fontana é detido em Santa Catarina após 11 dias foragido

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi Junior, conhecido também por ter sido casado com Isabeli Fontana, foi preso neste sábado (21), em Florianópolis (SC), após passar 11 dias foragido.

Ele é investigado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas na região. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, Álvaro vinha sendo monitorado desde as primeiras horas do dia.

Pela manhã, ele foi visto na praia acompanhado da atual companheira. Mais tarde, já no bairro Barra da Lagoa, acabou abordado pelas equipes policiais.

De acordo com a corporação, ele ainda tentou resistir no momento da prisão, mas foi contido pelos agentes.

Após a detenção, o ex-modelo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Ele estava foragido desde o último dia 10 de fevereiro, quando foi deflagrada a operação policial que apura o suposto envolvimento com fornecimento de entorpecentes, inclusive em festas de alto padrão.

As investigações também apontam registros anteriores de comportamento violento e fugas durante abordagens policiais. Em uma das tentativas recentes de prisão, Álvaro teria escapado ao saltar de uma grande altura e entrar em uma área de mata.

Quem é Álvaro Jacomossi, ex de Isabeli Fontana?

Álvaro construiu carreira no mercado internacional da moda, desfilando para grifes como Versace, Prada e Ralph Lauren. Ele também participou da São Paulo Fashion Week e foi destaque na edição masculina da revista italiana Vogue L’Uomo.

O relacionamento com Isabeli Fontana começou no início dos anos 2000. Eles moraram juntos a partir de 2000, tiveram um filho, Zion, e se separaram em 2004.

Em 2012, Álvaro foi detido em flagrante no Rio de Janeiro após disparos de arma de fogo em um condomínio na Praia da Joatinga. Na ocasião, ele negou as acusações e afirmou utilizar “uma arma de chumbinho”, sendo liberado após pagamento de fiança.