Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

A sexta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será neste sábado (21), à tarde, conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Conforme o cronograma da semana, apresentado por Tadeu Schmidt na última quinta-feira (19), o Anjo poderá imunizar duas pessoas — se escolher não ver o vídeo da família.

À noite, o Big Fone irá tocar durante o programa ao vivo e, quem atender, terá que indicar uma pessoa para enfrentar no Duelo de Risco, que terminará com um emparedado e outro imune. Além disso, o emparedado pela dinâmica do duelo poderá dar um contragolpe no domingo (22).

Quem foi o Anjo na semana passada?

No último sábado (14), o colar do Anjo foi conquistado por Gabriela. A sister decidiu colocar o próprio aliado, Alberto Cowboy, no Monstro.

Ela ainda ganhou a possibilidade de convidar outro participante para uma noite na Marquês de Sapucaí — e escolheu Chaiany.