Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Sister acredita que recreadora tem ultrapassado limites nas alfinetadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Chaiany pediu que Ana Paula conversasse com Milena sobre exagero nas provocações.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A madrugada desta sexta-feira (20), logo após a prova que garantiu a terceira liderança de Jonas no BBB 26, foi marcada por um momento de tensão entre aliados. Chaiany chamou Ana Paula Renault para conversar e demonstrou incômodo com a postura de Milena dentro da casa.

Segundo Chai, a recreadora estaria exagerando nas provocações direcionadas a Gabriela, especialmente em situações que, na visão dela, não agregam ao jogo. A sister pediu que Ana Paula, por ter mais proximidade com Milena, a orientasse sobre os limites das atitudes.

Durante o desabafo, Chaiany foi direta ao explicar o que a incomodou: "A menina se desgraçando lá e ela falando: 'Ih, tá sem a pulseira do VIP, tá sem a pulseira', se metendo nas coisas dos outros só pra a menina se desgraçar mais. Isso não é jogo, não. O Brasil não vai olhar e falar 'ela tá jogando', porque tudo tem limite. E não adianta eu falar isso, não. A não ser que você ache isso certo e não fale, mas não é legal". 

Chai reclama de 'exageros'

Ana Paula concordou que exageros não são positivos no confinamento: “Nada gratuito é legal”.

Chaiany reforçou seu ponto de vista: "Ficar provocando gratuito não é. Tudo tem limite, tem que ter um porquê”.

A jornalista, então, ponderou sobre o comportamento de Milena em outras situações da casa: "Mas fazer igual ela faz com o Quinta Série [Jonas] tá tudo certo, porque tira ela da festa, faz e acontece". 

A conversa entre as duas evidenciou um possível desgaste dentro da aliança. Babu, que também integra o mesmo grupo, já mudou de quarto e também tem demonstrado incômodo com atitudes de Milena e Ana Paula.   

