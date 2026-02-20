Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas.
Legenda: Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas.
Foto: Reprodução/TV Globo

Após Prova do Líder, a divisão das duplas na dinâmica gerou assunto de um novo embate na madrugada desta sexta-feira (20). Uma discussão envolveu Gabriela, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Maxiane, Marciele e Jordana, após a estudante de psicologia afirmar que não se sentia prioridade dentro do grupo.

Gabi também questionou a pulseira do VIP recebida de Jonas, que havia conquistado a liderança pela terceira vez consecutiva.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Durante a conversa, Alberto Cowboy tentou apresentar outro ponto de vista. Segundo ele, o grupo precisava, em determinados momentos, agir de forma coletiva, mesmo que isso implicasse sacrifícios individuais. O participante relembrou que, na semana anterior, havia se colocado na berlinda para evitar indicar alguém do próprio grupo ao paredão.

Gabriela rebateu ao questionar por que, na formação das duplas, o que foi definido seria considerado “o bem do grupo”. Ela também contestou avaliações sobre o desempenho dela em provas. Cowboy afirmou que a considerava forte em disputas de resistência, mas não a melhor em provas de agilidade. A estudante discordou e reforçou que não era tratada como prioridade.

Jonas rebateu crítica de Gabriela

Jonas também se posicionou e afirmou que a prioridade de Gabriela no jogo seria Chaiany, que estaria alinhada com adversários do grupo. Segundo o líder, o sentimento não era recíproco dentro da aliança.

Após a declaração, Gabriela elevou o tom de voz e acusou o colega de atribuir a ela uma situação que, segundo disse, não existia. Irritada, afirmou que não precisava que a pulseira do VIP fosse usada contra ela.

Em seguida, Gabriela se levantou, retirou a pulseira do VIP e a arremessou no gramado. Depois, deixou a área externa e seguiu para o Quarto Sonho do Grande Amor.

Assuntos Relacionados
Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas.
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.

Redação
Há 36 minutos
Eric Dane.
Zoeira

Eric Dane, de 'Greys Anatomy', morre aos 53 anos

Ator enfrentava Esclerose Lateral Amiotrófica.

Redação
Há 2 horas
Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?
Zoeira

Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Brother veterano tem o poder de mandar um participante direto à berlinda neste domingo (22).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Jonas venceu a sexta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Final da Prova do Líder BBB 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach vence prova e é sexto líder do BBB 26

Final da Prova do Líder foi uma dinâmica de arremesso.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a sexta Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e força.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bad Bunny à esquerda durante apresentação no Superbowl e Gabriela à direita.
Zoeira

Quem é a mulher apontada como namorada de Bad Bunny que o acompanha no Brasil?

Gabriela Berlingeri acompanha o porto-riquenho na turnê pelo Brasil.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista
Zoeira

Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista

Filme terá um tablet como vilão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Imagem da Juliana Paes falando em entrevista.
Zoeira

Vitória da Viradouro faz viralizar relato emocionante de Juliana Paes sobre pedido do pai

Após 17 anos longe da Sapucaí, atriz voltou ao posto de rainha de bateria e relembrou conversa marcante antes da morte do pai.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ana Paula conversou com Milena e Samira sobre atitude de Babu.
Zoeira

Climão no BBB 26: Ana Paula critica postura de Babu após troca de quarto

Veterana e aliadas estranham comportamento do brother depois da Festa do Líder.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto do ex-casal se beijando.
Zoeira

Vivi Wanderley reage a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Influenciadora se manifestou após ex citar “trauma” ligado à harmonização facial durante conversa no reality.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
A escola Unidos de Padre Miguel é uma das concorrentes que estão na disputa.
Zoeira

Apuração da Série Ouro 2026: confira horário e onde assistir ao vivo

Disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas trabalhando com câmera de filmagem em um set de gravação, um delas conversando com o outro, ambiente interno.
Zoeira

Quanto custou a produção de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar 2026

Produção brasileira teve recursos públicos e privados divididos entre quatro países.

Paulo Roberto Maciel*
19 de Fevereiro de 2026
Babu fez a mudança de quarto na madrugada desta quinta-feira (19).
Zoeira

Babu Santana troca de quarto no BBB 26: 'Discussão desnecessária'

Ator decidiu mudar de ambiente para evitar conflitos e anunciou novo ponto de encontro com aliados.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos reúne imagens de divulgação dos filmes 'Emília Pérez', 'Conclave' e 'Anora', com destaque para os intérpretes Karla Sofía Gascón, Ralph Fiennes e Mikey Madison. A composição destaca expressões intensas e figurinos detalhados.
Zoeira

Relembre a lista de quem ganhou o prêmio Bafta 2025

Premiação que é considerada um dos termômetros do Oscar acontece neste domingo, 22.

João Gabriel Tréz
19 de Fevereiro de 2026
Marcelo Pretto encontra-se intubado e sob sedação.
Zoeira

Marcelo Pretto, do Barbatuques, é internado em estado gravíssimo

Músico conhecido como Mitsu enfrenta quadro delicado após complicações da diabetes.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Pessoa vestida com um conjunto de moletom cinza com capuz, encostada em uma unidade de ar‑condicionado abaixo de uma janela com muita luz entrando. As cortinas são bege e há duas malas empilhadas ao lado da unidade, uma rosa e outra preta. À esquerda, há uma planta verde em um vaso. A pessoa está com as mãos nos bolsos e as pernas cruzadas.
Zoeira

Rapper Lil Poppa, voz de 'Love & War', morre aos 25 anos

Segundo o portal TMZ, ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach se desentendem na Festa do Líder

Veterana não concordou com argumento do empresário para barrar Milena de sua festa.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar matéria sobre Viradouro campeã do carnaval 2026 no Rio de Janeiro.
Zoeira

Viradouro é a campeã do carnaval 2026 no Rio de Janeiro

A escola foi eleita campeã com 270 pontos.

Redação e Agência Brasil
18 de Fevereiro de 2026