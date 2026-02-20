Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26
Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.
Após Prova do Líder, a divisão das duplas na dinâmica gerou assunto de um novo embate na madrugada desta sexta-feira (20). Uma discussão envolveu Gabriela, Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Maxiane, Marciele e Jordana, após a estudante de psicologia afirmar que não se sentia prioridade dentro do grupo.
Gabi também questionou a pulseira do VIP recebida de Jonas, que havia conquistado a liderança pela terceira vez consecutiva.
Durante a conversa, Alberto Cowboy tentou apresentar outro ponto de vista. Segundo ele, o grupo precisava, em determinados momentos, agir de forma coletiva, mesmo que isso implicasse sacrifícios individuais. O participante relembrou que, na semana anterior, havia se colocado na berlinda para evitar indicar alguém do próprio grupo ao paredão.
Gabriela rebateu ao questionar por que, na formação das duplas, o que foi definido seria considerado “o bem do grupo”. Ela também contestou avaliações sobre o desempenho dela em provas. Cowboy afirmou que a considerava forte em disputas de resistência, mas não a melhor em provas de agilidade. A estudante discordou e reforçou que não era tratada como prioridade.
Jonas rebateu crítica de Gabriela
Jonas também se posicionou e afirmou que a prioridade de Gabriela no jogo seria Chaiany, que estaria alinhada com adversários do grupo. Segundo o líder, o sentimento não era recíproco dentro da aliança.
Após a declaração, Gabriela elevou o tom de voz e acusou o colega de atribuir a ela uma situação que, segundo disse, não existia. Irritada, afirmou que não precisava que a pulseira do VIP fosse usada contra ela.
Em seguida, Gabriela se levantou, retirou a pulseira do VIP e a arremessou no gramado. Depois, deixou a área externa e seguiu para o Quarto Sonho do Grande Amor.