Climão no BBB 26: Ana Paula critica postura de Babu após troca de quarto

A madrugada após a segunda Festa do Líder de Jonas Sulzbach terminou em desabafo no banheiro da casa do BBB 26. Depois que Milena voltou para o confinamento ao não cumprir o desafio do Barrado no Baile, ela se reuniu com Ana Paula Renault e Samira, e o assunto rapidamente virou Babu Santana.

As sisters comentaram a decisão do ator de mudar de quarto durante a festa, atitude que chamou a atenção do grupo. Milena levantou uma hipótese para o afastamento.

"Sabe o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido algo com [Solange] Couto que vocês não viram e ele, para apoiar ela, subiu”. Ana Paula, porém, rebateu a teoria. "Não, Couto estava brincando com a gente, conversando aqui”.

A veterana seguiu avaliando a situação e afirmou que o comportamento do aliado tem causado estranhamento. "Estava Chaiany, Samira, eu conversando e a Couto apoiando. Eu acho que ele subiu para dar apoio a ela. Só que eu e Samira estamos achando ele estranho", disse. Milena concordou: "Mas ele está estranho".

O papo seguiu, e Ana Paula demonstrou irritação com a postura de Babu no jogo. "Babu, porque é veterano acha que sabe todas as respostas do mundo. Fica falando na cabeça. Eu não aguento escutar a voz mais, para te falar a verdade.

Tudo sabe, tem certeza, já assistiu e viveu aqui dentro. O que está fazendo aqui já que sabe tudo? Agora, ninguém brigou com ele, não. Se ele está emburrado o problema é todo dele", disparou.

Samira ainda pontuou: "Ele que está se fechando com a gente". Sem papas na língua, Ana Paula reagiu: "Vai, fecha lá. Pega a caixa e passa a informação para eles. A gente é maioria, eles esqueceram?”.

O que o trio não imagina é que Babu deu a entender, em conversa com Juliano Floss e Chaiany, que mudou de quarto por causa de atitudes de Milena.

O veterano também já demonstrou insatisfação com a postura de Ana Paula e com suas brincadeiras em tom de flerte com Jonas. A mudança, entretanto, indica um possível rompimento com os aliados.