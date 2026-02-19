Vivi Wanderley reage a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Uma fala de Juliano Floss dentro do BBB 26 acabou ultrapassando os limites da casa e provocando reação do lado de fora.

Na noite desta quarta-feira (18), Vivi Wanderley se pronunciou nas redes sociais depois que o ex-namorado fez um comentário polêmico envolvendo uma antiga relação.

Durante um bate-papo no reality, o influenciador afirmou que a sister Jordana o “faz lembrar uma ex por causa da harmonização facial” e disse ter desenvolvido um “trauma” relacionado a isso.

A declaração repercutiu rapidamente entre os fãs do programa e gerou debate nas redes.

Sem mencionar Juliano diretamente, Vivi publicou uma mensagem considerada por muitos como uma resposta indireta ao brother. “Traumas? Ai, se eu abro minha boca… Nunca gostou de coisas muito naturais”.

A postagem chamou ainda mais atenção dos internautas por um detalhe curioso: Marina Sena, atual namorada de Juliano, lançou recentemente o álbum “Coisas Naturais”, título que também batiza uma das músicas do projeto.

O trecho escrito por Vivi foi interpretado como possível alfinetada, e o assunto dominou comentários nas plataformas digitais.

Vivi e Juliano colocaram um ponto final no relacionamento em 2023, em meio a trocas de indiretas e especulações públicas. Na época, Marina era próxima do casal, fato que voltou a ser lembrado por seguidores após a nova polêmica ganhar força.