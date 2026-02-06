Juliano Floss relembra início do romance com Marina Sena no BBB 26

Durante um bate-papo descontraído no jardim do BBB 26, na tarde desta sexta-feira (6), Juliano Floss abriu o coração ao falar sobre sua relação com Marina Sena. Em conversa com Chaiany, o dançarino recordou como começou o envolvimento entre os dois e revelou que o sentimento surgiu antes mesmo de qualquer aproximação romântica.

Segundo Juliano, a conexão com a cantora aconteceu quando ainda eram apenas amigos. Ele relembrou um momento especial vivido ao lado dela na praia. "Teve um dia que eu estava na praia com ela, a gente era só amigo. Nem tinha nem beijado, já estava apaixonado”.

O brother também contou que, em uma viagem para Fernando de Noronha com amigos em comum, Marina acabou se envolvendo com outra pessoa, o que despertou ciúmes nele.

"Fiquei com ciúme", o brother confessou. "Mas tudo no seu tempo. Deu certo depois".

Ao longo da conversa, Chaiany questionou há quanto tempo o casal está junto, e Juliano respondeu que o relacionamento já se aproxima dos dois anos. Em tom bem-humorado, ele comentou sobre seus desejos para o futuro ao lado da cantora.

"Por mim, a gente fica 20 anos, 30, 40, 50, 60. Por ela, eu já não sei. Porque eu sou chatinho, eu sou teimoso. Ela não quer casar. Mas, se depender de mim, ela casa".

Marina Sena é sete anos mais velha que Juliano Floss. Antes do atual namoro, o dançarino manteve um relacionamento com a influenciadora Vivi Wanderley entre 2021 e 2023. O término aconteceu em agosto daquele ano e, desde então, surgiram especulações nas redes sociais sobre uma possível traição envolvendo Marina.

A versão, no entanto, sempre foi negada por Juliano e pela cantora. Apesar disso, após o início do relacionamento entre os dois, Marina e Vivi deixaram de ser amigas.