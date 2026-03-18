CAPTEI: Movimento MeduLaion premia SVM e Marina Alves por campanha de medula

Na tarde de segunda-feira, 16, o auditório Yolanda Queiroz, na Holding do Grupo Edson Queiroz, foi cenário de um encontro em que comunicação e solidariedade dividiram o mesmo holofote — combinação que vale mais que aplauso protocolar.

O Sistema Verdes Mares (SVM) e a repórter Marina Alves receberam as Medalhas Notável e Honra do MeduLaion, movimento de torcedores do Fortaleza que transformou paixão pelo clube em mobilização pela vida, incentivando o cadastro de doadores de medula óssea e a doação de sangue.

Legenda: Fábio Ambrósio, Marina Alves e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Na pauta do reconhecimento, Marina Alves foi celebrada como Personalidade Inspiradora de 2025.

Legenda: Marina Alves e Adauto Leitão Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Alves Foto: LC Moreira

Já o SVM recebeu distinção institucional pelo filme Milagre do Destino, produção que ampliou o debate público sobre esperança, superação e a importância da doação de medula óssea.

Legenda: Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

“Milagre do Destino nasceu com o propósito de contar uma história que inspira e conscientiza. Receber essa medalha confirma que a comunicação pode ir além da tela e gerar mobilização”

Criado em 2024 pelo historiador Adauto Leitão de Araujo Junior, voluntário da causa junto ao Hemoce, o MeduLaion atua no estímulo ao cadastro no Redome, coordenado pelo INCA.

Legenda: Adauto Leitão Junior Foto: LC Moreira

Na prática, um lembrete elegante: quando jornalismo e cinema entram em cena com propósito, a sociedade atende ao chamado — e vidas podem mudar de destino.

Legenda: Agraciados com a Medulaion Foto: LC Moreira

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira

Legenda: Larissa Wenya e Marina Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Ambrósio, Dani Gondim, Marina Alves e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Sampaio e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Sampaio, Marina Alves, Dani Gondim e Scolene Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Medulaion Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Alves e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: José Rolim Machado e Fábio Ambrósio Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Alves e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Alves e José Rolim Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Ingrid Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Scolene Alves e Saionara Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Liduina Alves e Saionara Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Conceição e RB Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Alves e Saionara Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Ilan Gurgel e Irmã Conceição Foto: LC Moreira

Legenda: Jarbas, Liduina, Marina, Gabriel e Scolene Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Ilan Gurgel, Dani Gondim, Irmã Conceição e RB Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Scolene, Gabriel e Liduina Alves e Saionara Pereira Foto: LC Moreira