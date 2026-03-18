CAPTEI: Movimento MeduLaion premia SVM e Marina Alves por campanha de medula

Na tarde de segunda-feira, 16, o auditório Yolanda Queiroz, na Holding do Grupo Edson Queiroz, foi cenário de um encontro em que comunicação e solidariedade dividiram o mesmo holofote — combinação que vale mais que aplauso protocolar.
O Sistema Verdes Mares (SVM) e a repórter Marina Alves receberam as Medalhas Notável e Honra do MeduLaion, movimento de torcedores do Fortaleza que transformou paixão pelo clube em mobilização pela vida, incentivando o cadastro de doadores de medula óssea e a doação de sangue.
Na pauta do reconhecimento, Marina Alves foi celebrada como Personalidade Inspiradora de 2025.
Já o SVM recebeu distinção institucional pelo filme Milagre do Destino, produção que ampliou o debate público sobre esperança, superação e a importância da doação de medula óssea.
“Milagre do Destino nasceu com o propósito de contar uma história que inspira e conscientiza. Receber essa medalha confirma que a comunicação pode ir além da tela e gerar mobilização”
Criado em 2024 pelo historiador Adauto Leitão de Araujo Junior, voluntário da causa junto ao Hemoce, o MeduLaion atua no estímulo ao cadastro no Redome, coordenado pelo INCA.
Na prática, um lembrete elegante: quando jornalismo e cinema entram em cena com propósito, a sociedade atende ao chamado — e vidas podem mudar de destino.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira