Cowboy é escolhido por Gabi para o Castigo do Monstro no BBB 26

Alberto Cowboy foi escolhido por Gabriela, Anjo da semana, para o Castigo do Monstro no BBB 26. Definição ocorreu no início da tarde deste sábado (14), logo após a sister vencer a disputa que dá o colar capaz de imunizar um dos confinados.

No castigo da vez, Cowboy deverá encher diversos baldes de areia, usando instrumentos para movê-la até o topo de cada recipiente. Um tempo será determinado para cada nova etapa do Monstro.

"Essa minha escolha vai me doer, mas vai ser para uma pessoa que disse que sou fraca de prova. Me machucou demais. Me doeu muito ouvir isso", confessou a sister, que era aliada de Cowboy até então.

Após a decisão, a sister foi elogiada por Milena, que se pronunciou em tom de deboche. "Parabéns, Gabriela! Foi grandona! Era Jonas ou Cowboy. Agora respirou né, Jonas? Se fosse comigo, você não ia respirar não", pontuou a confinada.

Gabriela, entretanto, pareceu temerosa pela definição do Monstro. Em conversa com Chaiany, uma das amigas dela no jogo, a sister garantiu que, a partir de agora, deve "tomar dos dois lados". "Vou ser esculhambada agora. Vou tomar votos dos dois lados", confidenciou.

Veja como foi a disputa do Anjo da semana:

Gabriela venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado (14). A dinâmica funcionou como um jogo de tabuleiro, utilizando a ordem já definida pelo sorteio antes do início da disputa.

Para competir, os brothers escolhiam um celular, que revelava se o participante avançava ou não no jogo.

Os primeiros a avançarem nas casas do tabuleiro foram Ana Paula, Boneco, Jordana, Solange, Milena, Juliano, Gabriela e Maxiane. No fim, Gabi saiu como a vencedora.