BBB 26 é edição com maior número de desclassificados até hoje; veja histórico

Reality show já teve eliminados em diversas edições, mas saídas deste ano foram lembradas na web por conta do número elevado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Duas pessoas discutem em um ambiente decorado com corações vermelhos e uma parede rosa ao fundo. Uma delas está sem camisa e gesticula com o dedo apontado para a outra, que veste uma camiseta escura. A cena transmite tensão e confronto.
Legenda: Duas discussões no BBB 26 resultaram em desclassificações, mas programa já registrou outras saídas.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Não precisa de muito para afirmar: o BBB 26 já é icônico e deve ficar para a história. Se não pelo sucesso, já que é difícil comparar números exatos de audiência com as redes sociais, talvez seja por outro dado. A desclassificação de Edílson Capetinha neste sábado (14) conta para o fato de que a edição já teve mais participantes que saíram da casa por eliminação ou desistência do que os retirados em Paredões.

A saída mais recente foi a do jogador de futebol, desclassificado pela produção do programa após agredir Leandro 'Boneco' em meio a uma discussão no confinamento. Antes dele, no entanto, já foram registradas desistências, saídas por motivo de saúde e as desclassificações de Sol Veja e Paulo Augusto, por exemplo.

Mas se engana quem pensa que tudo começou só dentro da casa mais vigiada do Brasil. Antes mesmo de a edição começar, Marcel Lucena, escolhido pelo público em uma das Casas de Vidro, escolheu desistir da participação.

Foi assim, inclusive, que Breno, agora confinado, entrou como participante, sendo o representante masculino da região Sudeste. 

Logo depois, a saída registrada foi a de Henri Castelli. O ator teve uma convulsão durante a primeira Prova do Líder, foi atendido pelos médicos, mas, ao retornar para o confinamento, apresentou novo problema de saúde e deixou o programa.

A única desistência na casa ocorreu com Pedro Espíndola, 'Pipoca' da região Sul, que saiu do BBB 26 após cometer importunação sexual contra a participante Jordana. Segundo Tadeu Schmidt, ele seria eliminado por conta do comportamento.

Já as expulsões foram registradas dias depois. Paulo Augusto saiu após derrubar Jonas Sulzbach em uma disputa pelo Big Fone, enquanto Sol Vega deixou os demais após apertar o braço de Ana Paula Renault.

A última saída, então, foi a de Edílson 'Capetinha'. A curiosidade, inclusive, é que ele chegou a cogitar, dias atrás, deixar o reality, mas foi convencido a permanecer.

Recorde era do BBB 19

Antes do BBB 26, a edição com mais expulsões era o BBB 19. Na época, o programa registrou três saídas.

A primeira foi a de Fábio Alano, mas ocorreu ainda fora do período de exibição. Ele foi retirado da lista de participantes por questões contratuais.

Vanderson Brito foi o segundo, deixando o reality para prestar depoimento em inquérito sobre importunação sexual, estupro e violência doméstica.

Já Hariany Almeida, um dos nomes mais famosos da edição de 2019, saiu do elenco após empurrar Paula em uma discussão. Até hoje, ela é considerada como desclassificada do programa.

Veja lista de participantes desclassificados do programa ao longo dos anos:

1. Daniel Echaniz (BBB 12)
2. Ana Paula Renault (BBB 16)
3. Marcos Harter (BBB 17)
4. Vanderson (BBB 19)
5. Hariany Almeida (BBB 19)
6. Maria (BBB 22)
7. Cara de Sapato (BBB 23)
8. MC Guimê (BBB 23)
9. Wanessa Camargo (BBB 24)
10. Paulo Augusto (BBB 26)
11. Sol Vega (BBB 26)
12. Edílson 'Capetinha' (BBB 26)

