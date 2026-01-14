Diário do Nordeste
Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

O caso de convulsão do ator causou preocupação entre internautas e telespectadores do programa.

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
Ser Saúde
montagem de fotos do ator Henri Castelli durante a primeira prova do líder do BBB 26. Ele sofreu uma crise de convulsão durante a competição e recebeu atendimento médico.
Legenda: O ator passou mal e foi socorrido durante a primeira prova do líder do BBB 26.
Foto: Globo/Manoella Mello.

O ator Henri Castelli, participante do Big Brother Brasil 26, apresentou sinais de convulsão durante a Prova do Líder na manhã desta quarta-feira (14). O artista deixou a dinâmica de resistência e precisou ser encaminhado ao hospital.

Horas depois, Henri chegou a retornar à casa do BBB 26, mas passou mal novamente e foi submetido a um novo atendimento médico.

O caso de convulsão do ator causou preocupação entre internautas e telespectadores do programa. Dúvidas de como agir diante da situação, questões de primeiros socorros e as causas que levaram à crise foram levantadas entre o público.

Para esclarecer os questionamentos acerca de crises convulsivas, o Diário do Nordeste ouviu a médica Márcia Rodrigues, neurologista do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam).

A seguir, confira informações compartilhadas pela especialista sobre a condição de saúde que atingiu o ator Henri Castelli.

O que é convulsão?

Conforme a neurologista Márcia Rodrigues, uma crise convulsiva é caracterizada por início súbito e, na maior parte dos casos, por abalos musculares, cianose labial (coloração azulada ou arroxeada dos lábios) e perda de consciência.

Pode haver ainda a dificuldade de abrir a boca devido a espasmos ou rigidez dos músculos mastigatórios, limitando o movimento da mandíbula e impactando fala, além da perda involuntária do controle muscular e emissão de ruídos.

Quais as principais causas?

As principais causas incluem o paciente já apresentar epilepsia prévia e algumas desordens metabólicas, como hiponatremia (condição de baixa concentração de sódio no sangue) e hipoglicemia, além de estresse, exercícios físicos forçados e privação de sono.

Também pode ser sinal de sofrimento cerebral decorrente de tumores, traumatismos, AVC ou hipóxia.

Quais fatores influenciam uma convulsão?

Fatores como esforço físico intenso, privação de sono, estresse, desidratação ou alterações metabólicas podem desencadear crises de convulsão.

A especialista também cita fatores como hipoglicemia, hipóxia, sudorese excessiva, ingestão abusiva de água, estresse, desidratação ou qualquer alteração metabólica que comprometa a fisiologia corporal e, consequentemente, afete a homeostase cerebral.

