Após convulsão, Henri Castelli retorna ao BBB 26 e passa mal de novo

Confinados foram surpreendidos e chegaram a chorar na casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:12)
Zoeira
Henri Castelli retornou ao BBB na tarde desta quinta-feira (14).
Legenda: Henri Castelli retornou ao BBB na tarde desta quinta-feira (14).
Foto: Reprodução/TV Globo.

O ator Henri Castelli retornou ao Big Brother Brasil (BBB) 26 após passar ter uma convulsão durante Prova do Líder, na manhã desta quarta-feira (14). Ele havia deixado o reality para realizar exames e retornou por volta das 14h30. Após ter sido recebido pelos confinados na área da piscina, ele se sentiu mal novamente

Ao chegar no reality, os participantes perguntaram para o ator se ele havia se alimentado fora da casa. Henri confirmou: "Comi!".

Em seguida, uma das participantes questionou: "Tu já teve ataque epilético?". O ator respondeu: "Não, foi uma convulsão".

A direção do BBB 26 não transmitiu o novo atendimento médico ao ator. O público tomou conhecimento pela reação dos demais participantes do reality. 

Após a correria no atendimento médico, a direção do reality fez um comunicado no sistema de alto-falantes da casa: "Henri passa bem. Foi atendido pelos médicos, mas seguirá em observação médica por enquanto".

Ao ouvir o comunicado, a atriz Solange Couto falou:"O Senhor meu ouviu! Muito obrigada, Senhor". 

Confinados retornaram para casa chorando

Em uma das transmissões da câmera da sala, foi possível observar os participantes que estavam na área da piscina retornando para casa.

Sol Vega entrou na residência chorando. Ana Paula Renault caminhou pela cozinha pedindo calma dos demais. Assustada, a recreadora infantil Milena foi consolada pela jornalista.

Em seguida, Milena questionou: "Ele não tá morto?". A veterana respondeu que não e explicou que ele estava desidratado. 

 

