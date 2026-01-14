Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

No Quarto Branco, Chaiany e Matheus relembram discussões nas Casas de Vidro

A jogadora chegou a ironizar Jordana e se indignar por não ter entrado na casa mais vigiada do Brasil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:05)
Zoeira
Seis pessoas de branco deitadas e sentadas em quarto branco, trajando roupas brancas.
Legenda: A prova do Quarto Branco já ultrapassa 30 horas de duração.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Com mais de 30 horas de estadia no Quarto Branco, os oito participantes restantes começaram a manhã desta quarta-feira (14) relembrando as vivências que tiveram durante as Casas de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26.

Chaiany, participante da região Centro-Oeste, aproveitou o momento para expressar as chateações com a colega de sua Casa, a advogada Jordana, que venceu a dinâmica e entrou no reality. Com apoio de Ricardo, ela narrou sua discussão com a participante da 26ª edição do BBB.

Ela lembrou como foi apontada como vítima por Jordana no primeiro dia de dinâmica e relembrou a indignação da advogada ao receber um xingamento da jogadora. Durante a narração, ela afirmou que não era a primeira pessoa a fazer uso de palavrões no reality, e que isso faz parte.

Veja também

teaser image
Mylena Gadelha

Participantes das casas de vidro no BBB 26 mostram que vale tudo para entrar no reality

teaser image
Zoeira

Henri Castelli passa mal durante Prova do Líder no BBB 26

A participante ainda relembrou que a torcida de Jordana "desgraçou comigo os três dias", e ironizou ela estar na categoria de Pipoca. "Pipoca raiz, 45 mil seguidores. Raiz de quê?", questionou aos colegas.

'Vitimismo'

Ao lembrar ter sido tachada como vítima pela advogada, os colegas afirmaram que todos os participantes das Casas de Vidro que foram considerados vítimas nessa edição entraram, exceto ela. "A única que precisava de verdade não ganhou", reforçou Chaiany.

O participante Matheus, da região Sul, aproveitou a pauta de "vitimismo" para lembrar sua briga com Pedro, também ocorrida ainda no primeiro dia de dinâmica. Ele afirmou que foi "tirado para gordofóbico" pelo público presente e relembrou seu cancelamento na Casa.

"Sou um cara que incentivo meus amigos gordinhos a melhorarem de saúde", declarou e apresentou sua indignação com os espectadores da Casa de Vidro terem preferido Pedro.

"Na minha terra, o pessoal abraçando um cara de Curitiba", afirmou aos colegas. Na região Sul, a dinâmica ocorreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e cidade natal de Matheus.

Assuntos Relacionados
Seis pessoas de branco deitadas e sentadas em quarto branco, trajando roupas brancas.
Zoeira

No Quarto Branco, Chaiany e Matheus relembram discussões nas Casas de Vidro

A jogadora chegou a ironizar Jordana e se indignar por não ter entrado na casa mais vigiada do Brasil.

Redação
Há 27 minutos
Henri Castelli passando mal durante prova no BBB 26 com várias plataformas amarelas e azuis.
Zoeira

Henri Castelli passa mal durante Prova do Líder no BBB 26

Ator caiu e apresentou sinais de convulsão durante a disputa nesta quarta-feira (14).

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Montagem de imagens do BBB 26 mostra Milena chorando enquanto é consolada por Juliano Floss e, ao lado, Sol Vega com capacete, em expressão exaltada durante a Prova do Líder, evidenciando o conflito entre as participantes.
Zoeira

Bate-boca e choro marcam conflito entre Milena e Sol na Prova do Líder do BBB 26

Sisters tiverem confronto após recreadora citar emoji de planta recebido pela participante do grupo Veterano.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Sol e Milena, do BBB 26, com capacetes e camisetas esportivas em uma sala amarela vibrante cheia de bolas amarelas e brancas, em um cenário de game show.
Zoeira

Milena e Sol Vega discutem durante Prova do Líder do BBB 26

Veterana ainda culpou a babá sobre eliminação de outro participante.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Participantes na prova do líder.
Zoeira

Veja quais participantes seguem na Prova do Líder do BBB 26

Primeira prova da edição é de resistência.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Quarto Branco.
Zoeira

Quem do Quarto Branco deve entrar no BBB 26? Veja resultado parcial da enquete

Participantes da dinâmica haviam sido rejeitados nas Casas de Vidro antes da estreia.

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto da sala do BBB 26.
Zoeira

Com Big Fone e eliminação, veja cronograma da primeira semana do BBB 26

Tadeu Schmidt compartilhou como será a dinâmica dos primeiros dias.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Participantes no campo da prova do líder do BBB26.
Zoeira

BBB 26: primeira Prova do Líder é de resistência; veja regras

O desafio define VIP e Xepa e inaugura o quarto do líder logo no início do jogo.

Redação
13 de Janeiro de 2026
bbb26.
Zoeira

Brothers encontram cocô em parede de banheiro do Quarto Branco no BBB 26

Ricardo suja macacão ao entrar no cômodo.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Colagem com o cartão do Bolsa Família e de Solange Couto. Imagem usada em matéria em que Governo esclarece sobre benefício social.
Zoeira

Governo rebate fala de Solange Couto no BBB 26 e esclarece regras do Bolsa Família

Internautas reagiram a conversa da atriz com Sol Vega.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Bulldog 'skatista' de influenciadora cearense volta a viralizar nas redes sociais; assista
Zoeira

Bulldog 'skatista' de influenciadora cearense volta a viralizar nas redes sociais; assista

Vídeo da bulldog de Ananda Goersch soma 678 mil visualizações no TikTok.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Solange Couto no quarto do BBB26 com touca rosa na cabeça enquanto comenta sobre Bolsa Família, beneficio social ofertado pelo governo federal.
Zoeira

O que Solange Couto falou sobre o Bolsa Família no BBB 26?

Fala da atriz levantou debate sobre regras do programa social.

Lucas Monteiro
13 de Janeiro de 2026
foto do participante Brigido durante participação na Casa de Vidro do BBB 26.
Zoeira

Brigido do BBB 26 causa polêmica ao falar sobre encontro com mulher: 'Era gigante'

Amazonense revelou ter saído com uma menina "bonita de rosto" no Instagram, mas que era "bem gordinha".

Redação
13 de Janeiro de 2026
Henri Castelli durante apresentação em pé na sala do BBB26.
Zoeira

Bocejos e cochilos: internautas reagem a ‘monólogo’ de Henri Castelli no BBB 26

Discurso virou meme da internet.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Imagem de Aline Campos, participante do Camarote do BBB 26.
Zoeira

Aline Campos descobriu gravidez durante seletiva do BBB há 16 anos

Médica da produção mostrou exame médico para bailarina.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Participantes no BBB 26 vestindo macacões brancos em um quarto todo branco.
Zoeira

Qual participante do Quarto Branco deve entrar no BBB 26? Vote na enquete

Participantes da dinâmica haviam sido rejeitados nas Casas de Vidro antes da estreia.

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto de Ana Paula Renault e Milena reagindo a primeiro queridômetro do BBB 26.
Zoeira

Primeiro queridômetro movimenta BBB 26 com acusações de 'planta' e 'cobra'

Saiba como os participantes distribuíram emojis para os colegas de confinamento.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Ana Paula olhando com cara de surpresa para Aline Campos durante conversa no BBB 26.
Zoeira

Aline Campos e Ana Paula Renault têm 'acerto de contas' no BBB 26 por crítica de look

Atriz deu emoji de cobra para a ex-BBB 16 no queridômetro desta terça-feira (13)

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto do participante Ricardinho, do Quarto Branco do BBB 26, sentado.
Zoeira

Ricardinho aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26

O candidato da região Norte foi o primeiro a desistir da dinâmica.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Ex-jogador declarou ter aceitado convite para entrar no reality por conta do prêmio.
Zoeira

Edilson Capetinha confirma que entrou no BBB 26 por 'dificuldade financeira'

Ex-jogador que topou o BBB 26 por dificuldade financeira: 'Estou aqui pelo dinheiro'.

Redação
13 de Janeiro de 2026