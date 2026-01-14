No Quarto Branco, Chaiany e Matheus relembram discussões nas Casas de Vidro

Com mais de 30 horas de estadia no Quarto Branco, os oito participantes restantes começaram a manhã desta quarta-feira (14) relembrando as vivências que tiveram durante as Casas de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26.

Chaiany, participante da região Centro-Oeste, aproveitou o momento para expressar as chateações com a colega de sua Casa, a advogada Jordana, que venceu a dinâmica e entrou no reality. Com apoio de Ricardo, ela narrou sua discussão com a participante da 26ª edição do BBB.

Ela lembrou como foi apontada como vítima por Jordana no primeiro dia de dinâmica e relembrou a indignação da advogada ao receber um xingamento da jogadora. Durante a narração, ela afirmou que não era a primeira pessoa a fazer uso de palavrões no reality, e que isso faz parte.

A participante ainda relembrou que a torcida de Jordana "desgraçou comigo os três dias", e ironizou ela estar na categoria de Pipoca. "Pipoca raiz, 45 mil seguidores. Raiz de quê?", questionou aos colegas.

'Vitimismo'

Ao lembrar ter sido tachada como vítima pela advogada, os colegas afirmaram que todos os participantes das Casas de Vidro que foram considerados vítimas nessa edição entraram, exceto ela. "A única que precisava de verdade não ganhou", reforçou Chaiany.

O participante Matheus, da região Sul, aproveitou a pauta de "vitimismo" para lembrar sua briga com Pedro, também ocorrida ainda no primeiro dia de dinâmica. Ele afirmou que foi "tirado para gordofóbico" pelo público presente e relembrou seu cancelamento na Casa.

"Sou um cara que incentivo meus amigos gordinhos a melhorarem de saúde", declarou e apresentou sua indignação com os espectadores da Casa de Vidro terem preferido Pedro.

"Na minha terra, o pessoal abraçando um cara de Curitiba", afirmou aos colegas. Na região Sul, a dinâmica ocorreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e cidade natal de Matheus.