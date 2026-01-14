Henri Castelli passa mal durante Prova do Líder no BBB 26

Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do BBB 26 na manhã desta quarta-feira (14). Após horas de resistência, o ator caiu da plataforma em que estava concorrendo e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento.

A prova, que vale a primeira liderança do reality show, começou na noite de terça (13) e os participantes estavam há cerca de nove horas na dinâmica. Por volta das 9h, o artista ficou inconsciente, deixando os colegas preocupados.

Veja também Zoeira Milena e Sol Vega discutem durante Prova do Líder do BBB 26 Zoeira Bate-boca e choro marcam conflito entre Milena e Sol na Prova do Líder do BBB 26

Os Dummies, responsáveis por auxiliar no andamento das dinâmicas do programa, entraram na arena de disputa e prestaram os primeiros socorros. Logo em seguida, Henri foi levado para os bastidores e recebeu atendimento médico.

Segundo a produção, Castelli está bem e consciente. A prova foi paralisada por alguns minutos, mas acabou sendo retomada após o estado de saúde do ator ser informado aos participantes.