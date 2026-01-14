Veja quais participantes seguem na Prova do Líder do BBB 26

A primeira Prova do Líder do BBB 26 ultrapassa às 8 horas de duração, na manhã desta quarta-feira (14), com 9 participantes resistindo à dinâmica.

Veja quem permanece na disputa:

André Cowboy

Jonas Sulzbach

Sarah Andrade

Breno

Babu

Edilson

Jordana

Marciele

Henri Castelli

Veja quem deixou a prova:

Ana Paula Renault

Brigido

Juliano Floss

Pedro

Solange Couto

Samira

Paulo Augusto

Aline Campos

Milena

Marcelo

Sol Vega

Maxiane

Como funciona a prova

A dinâmica é de resistência. A cada sinal sonoro, os brothers precisam mergulhar na piscina, pegar um cartão e encaixá-lo em um nicho. Em seguida, devem sair da água e aguardar.

Em cada rodada, o participante que estiver no descanso será responsável por sortear o vencedor com base no cartão escolhido.

Legenda: A expectativa é de uma prova longa, estratégica e capaz de mexer logo de cara com o jogo. Foto: Reprodução / TV Globo.

Caso o cartão não corresponda a nenhum brother, o sorteio é refeito. Se mais de um participante pegar o mesmo cartão, leva vantagem quem tiver colocado primeiro no nicho.

Qual o tempo de duração de cada rodada da 1ª Prova do Líder do BBB 26?