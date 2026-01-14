Veja quais participantes seguem na Prova do Líder do BBB 26
Primeira prova da edição é de resistência.
(Atualizado às 06:56)
A primeira Prova do Líder do BBB 26 ultrapassa às 8 horas de duração, na manhã desta quarta-feira (14), com 9 participantes resistindo à dinâmica.
Veja quem permanece na disputa:
- André Cowboy
- Jonas Sulzbach
- Sarah Andrade
- Breno
- Babu
- Edilson
- Jordana
- Marciele
- Henri Castelli
Veja quem deixou a prova:
- Ana Paula Renault
- Brigido
- Juliano Floss
- Pedro
- Solange Couto
- Samira
- Paulo Augusto
- Aline Campos
- Milena
- Marcelo
- Sol Vega
- Maxiane
Como funciona a prova
A dinâmica é de resistência. A cada sinal sonoro, os brothers precisam mergulhar na piscina, pegar um cartão e encaixá-lo em um nicho. Em seguida, devem sair da água e aguardar.
Em cada rodada, o participante que estiver no descanso será responsável por sortear o vencedor com base no cartão escolhido.
Caso o cartão não corresponda a nenhum brother, o sorteio é refeito. Se mais de um participante pegar o mesmo cartão, leva vantagem quem tiver colocado primeiro no nicho.
Qual o tempo de duração de cada rodada da 1ª Prova do Líder do BBB 26?
- Rodada 1 – Eliminatória;
- Rodada 2 – 3 minutos;
- Rodada 3 – 8 minutos;
- Rodada 4 – 5 minutos;
- Rodada 5 – 7 minutos.
