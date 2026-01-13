Com Big Fone e eliminação, veja cronograma da primeira semana do BBB 26

Com a primeira prova do líder da edição, na noite desta terça-feira (13), a semana do Big Brother Brasil será intensa. Isso porque o apresentador Tadeu Schmidt já adiantou quais as próximas que devem acontecer nos próximos dias. Veja abaixo o cronograma completo:

TERÇA-FEIRA (13)

Primeira Prova do Líder da temporada, que será de resistência.

QUINTA-FEIRA (15)

Primeiro Big Fone da temporada. Aquele que atender irá ficar imune e vai emparedar uma pessoa, sendo que o escolhido irá aplicar um contragolpe e emparedar outro brother ou sister.

SEXTA-FEIRA (16)

No primeiro Na Mira do Líder, cinco pessoas serão escolhidas como possibilidades na primeira berlinda da temporada.

SÁBADO (17)

Na primeira Prova do Anjo, o vencedor poderá escolher uma pessoa para ficar imune. Entretanto, numa dinâmica extra, o anjo poderá comprar mais uma imunidade e dar para mais uma pessoa.

DOMINGO (18)

Formação do Paredão Triplo. Estão imunes: quem atendeu o Big Fone e os imunizados pelo anjo. Serão emparedados duas pessoas pelo mesmo Big Fone, o escolhido do líder e o mais votado pela casa.

Três deles participam do Bate e Volta, com um participante se salvando da eliminação.

TERÇA-FEIRA (20)

Eliminação, com uma pessoa deixando a casa do BBB 26.