BBB 26: primeira Prova do Líder é de resistência; veja regras
O desafio define VIP e Xepa e inaugura o quarto do líder logo no início do jogo.
Começou, nesta terça-feira (13) a primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Diferente de edições anteriores, em que a prova de resistência logo no início valia apenas a imunidade, desta vez o desafio garante todos os poderes da liderança.
O vencedor vai inaugurar o quarto do líder no segundo andar da casa, além de definir quem vai para o VIP e para a Xepa.
Como funciona a prova
A dinâmica será de resistência. A cada sinal sonoro, os brothers precisam mergulhar na piscina, pegar um cartão e encaixá-lo em um nicho. Em seguida, devem sair da água e aguardar.
Em cada rodada, o participante que estiver no descanso será responsável por sortear o vencedor com base no cartão escolhido.
Caso o cartão não corresponda a nenhum brother, o sorteio é refeito. Se mais de um participante pegar o mesmo cartão, leva vantagem quem tiver colocado primeiro no nicho.
Qual o tempo de duração de cada rodada da 1ª Prova do Líder do BBB 26?
- Rodada 1 – Eliminatória;
- Rodada 2 – 3 minutos;
- Rodada 3 – 8 minutos;
- Rodada 4 – 5 minutos;
- Rodada 5 – 7 minutos.
O que os brothers e sisters ainda não sabem é que o jogo já começou em camadas: o Quarto Branco segue ativo com os eliminados da Casa de Vidro, e novas surpresas estão a caminho.
Ana Paula é a primeira eliminada
Brigido acabou vencendo a primeira etapa e eliminou Ana Paula Renault da disputa. "Vou roubar sua cama!", disse Ana Paula em tom de brincadeira. "Pode ir que eu vou dormir lá em cima", respondeu o brother.