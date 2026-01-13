Diário do Nordeste
Brothers encontram cocô em parede de banheiro do Quarto Branco no BBB 26

Ricardo suja macacão ao entrar no cômodo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
bbb26.
Legenda: Internautas apontaram a ação como estrategia de algum participante.
Foto: Reprodução/Globo.

Os participantes da Casa de Vidro, que não foram escolhidos para entrar no BBB 26, estão disputando duas vagas dentro do reality. Durante o confinamento no Quarto Branco, nesta terça-feira (13), os brothers descobriram que alguém esfregou cocô na parede do banheiro.

Ricardo, que chegou a entrar no cômodo depois, encostou sem querer na parede e sujou o macacão. Nas redes sociais, os internautas apontam que esta foi uma estratégia de algum dos participantes para eliminar os outros. 

"Os métodos para fazer alguém desistir. Não julgo", escreveu um, enquanto outro afirmou: "Esse lugar virou literalmente um hospício". 

Em busca do culpado

Após perceberem a cena, os confinados tentaram descobrir quem era o responsável. A situação se tornou mais caótica quando o cheiro começou a tomar conta do local, enquanto Ricardo tentava limpar a roupa. 

A produção chamou o brother para trocar de roupa, que comemorou ao voltar ao Quarto Branco: "só de não estar fedendo já está bom".

Eles devem permanecer no confinamento até que todos desistam e restem apenas dois, que serão contemplados com uma vaga no confinamento da 26ª edição do Big Brother Brasil. 

