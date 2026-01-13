Bocejos e cochilos: internautas reagem a ‘monólogo’ de Henri Castelli no BBB 26

Na tarde desta terça-feira (13), os participantes da 26ª edição do Big Brother Brasil fizeram a tradicional roda de apresentação. Apesar de comum, a momento do BBB 26 chamou a atenção pela demora de alguns brothers, como no caso de Henri Castelli.

O ator passou cerca de 40 minutos em um discurso que foi chamado por internautas de “monólogo”. Nas redes sociais, o público pediu que a produção fizesse algo para parar a fala do participante e a situação acabou virando meme.

Veja alguns memes:

“Não tem uma alma sensata pra dar um chega pra lá nesse monólogo dos camarotes? Pelo amor de Deus!”, publicou um internauta no X, antigo Twitter.

“Cadê os pipocas que disseram que iriam fazer e acontecer? Até agora só viraram plateia de sarau”, publicou outro.

“do jeito q eu sou, eu estaria lá fora e pedindo pra me chamarem quando for minha vez, putamerda, duas horas de podcast”.

“Produção, pede pro Henri ir na despensa trocar o microfone ou qualquer outra coisa, ninguém aguenta mais”

“O que ta acontecendo com esses atores, tao fazendo um monólogo… tem 2 horas q o Henry ta falando mds”.

REPERCUSSÃO ENTRE OS BROTHERS

Após a apresentação de Henri, os outros participantes dispensaram e não deram continuidade a dinâmica.

Entre eles, o momento também gerou desconforto. Durante a fala, Ana Paula questionou o motivo de uma fala tão estendida, ao que Cowboy rebateu: “Escutou ele até agora e não sabe o porquê?”.