Veteranos BBB 26: Expulsa por agressão, Ana Paula Reunalt retorna após 10 anos
Apresentadora aproveita nova chance para ganhar prêmio do programa.
Após dez anos, a jornalista Ana Paula Renault, de 44 anos, retornou à casa do Big Brother Brasil nesta segunda-feira (12). A mineira de Belo Horizonte foi uma das participantes da 16ª edição, mas foi expulsa do jogo por agressão.
Durante uma festa, ela exagerou na bebida e deu um tapa no rosto do participante Renan Oliveira. Por desrespeitar as regras do reality, ela foi expulsa.
Ainda assim, ela ficou amplamente conhecida pelo bordão "olha ela!", depois de retornar imune de um paredão falso.
Depois de sua saída, a apresentadora de TV chegou a comandar um quadro no Vídeo Show e participou da novela "Haja Coração" (2016).
Veja também
Veteranos no BBB 26
O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.
Dentre os nomes confirmados, estão:
- Sol Vega (BBB 4)
- Babu Santana (BBB 20)
- Alberto Cowboy (BBB 7)
- Sarah Andrade (BBB 21)
- Jonas Sulzbach (BBB 12)
- Ana Paula Reunalt (BBB 16)