BBB 26: Confira quem são os 'Veteranos' selecionados para entrar na casa

Participantes foram anunciados durante programa ao vivo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:23)
Zoeira
Casa do BBB26.
Legenda: Veteranos, VIP e Pipocas disputarão o prêmio dessa edição.
Foto: Globo/ Beatriz Damy.

Com novas dinâmicas e participantes, o Big Brother Brasil 26 tem estreia nesta segunda-feira (12). O reality contará com um grupo de "Veteranos". 

Dentre os brothers e sisters que retornam para casa estão Babu Santana, Sol Vega, Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Sarah Andrade e Jonas Sulzbach. Os nomes dos primeiros ex-participantes foram anunciados durante o programa ao vivo.

Além do grupo dos Veteranos, o público ainda foi apresentado aos participantes do "Camarote". Com direção de Rodrigo Dourado, essa é uma das diversas mudanças que o público pode acompanhar na 26ª edição do reality. 

Confira lista dos 'Veteranos' do BBB 26

Babu Santana

babu.
Foto: Globo.

O ator Babu Santana é carioca e tem 46 anos. Participou como Camarote do ‘BBB 20’, a primeira edição que recebeu o grupo no reality. Em sua longeva trajetória na casa, foi recordista de paredões e de semanas na Xepa.

Sol Vega

sol vega.
Foto: Globo.

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou”.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach.
Foto: Globo.

Nascido em Lajeado, Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach foi o terceiro colocado do ‘BBB 12’.  Eliminado no último paredão da 12ª edição, o empresário, de 39 anos, é hoje conhecido pelo estilo de vida fitness que compartilha nas redes sociais.

Sarah Andrade

Sarah Andrade.
Foto: Globo.

Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah Andrade tem 34 anos e participou do ‘BBB 21’. A influenciadora é lembrada por integrar o “G3”, formado por seu fiel companheiro Gil do Vigor e a paraibana Juliette, foi eliminada no 9º paredão da temporada.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy.
Foto: Globo.

Participante da 7ª temporada do BBB, o empresário Alberto Cowboy tem 49 anos e é natural de Manhuaçu, Minas Gerais. Ficou conhecido pela rivalidade com o vencedor da edição, Diego Alemão.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault.
Foto: Globo.

Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos. A jornalista participou da 16ª edição do ‘Big Brother Brasil’ e ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!” ao voltar imune de um paredão falso.

Participantes do grupo 'Pipoca'

Os participantes ficaram em Casas de Vidro espalhadas nas cinco regiões do Brasil e foram escolhidos em votação. O resultado foi divulgado no último domingo (11). Confira os 10 escolhidos para o BBB 26:

  • Região Norte: Brigido e Marciele 
  • Região Centro-Oeste: Paulo Augusto e Jordana 
  • Região Nordeste: Marcelo e Maxiane
  • Região Sul: Pedro e Samira
  • Região Sudeste: Breno e Milena 

Inicialmente, Marcel tinha sido escolhido pelo público, mas após sua desistência, Breno entrou na vaga disponível

