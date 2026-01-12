Veteranos BBB 26: 3º lugar no BBB 12, Jonas Sulzbach entra novamente na casa

O empresário Jonas Sulzbach, terceiro colocado do Big Brother Brasil 12, tem se destacado nas redes sociais com publicações de estilo de vida fitness. O modelo de 39 anos foi confirmado no BBB 26 na noite desta segunda-feira (12).

Sulzbach nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e foi eliminado no último paredão da 12ª edição. Ele também ficou conhecido por namorar a ex-BBB Mari Gonzalez. Os dois viviam um relacionamento sério desde 2015 e chegaram a ficar noivos. Eles decidiram dar um tempo na relação em outubro de 2023.

Além disso, Jonas também produz conteúdos sobre corridas, dicas de alimentação e novas experiências.

Veteranos no BBB 26

O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.

Dentre os nomes confirmados, estão: