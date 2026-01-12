Veteranos BBB 26: 3º lugar no BBB 12, Jonas Sulzbach entra novamente na casa
Empresário chegou a namorar a ex-BBB Mari Gonzalez.
O empresário Jonas Sulzbach, terceiro colocado do Big Brother Brasil 12, tem se destacado nas redes sociais com publicações de estilo de vida fitness. O modelo de 39 anos foi confirmado no BBB 26 na noite desta segunda-feira (12).
Sulzbach nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e foi eliminado no último paredão da 12ª edição. Ele também ficou conhecido por namorar a ex-BBB Mari Gonzalez. Os dois viviam um relacionamento sério desde 2015 e chegaram a ficar noivos. Eles decidiram dar um tempo na relação em outubro de 2023.
Além disso, Jonas também produz conteúdos sobre corridas, dicas de alimentação e novas experiências.
Veteranos no BBB 26
O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.
Dentre os nomes confirmados, estão:
- Sol Vega (BBB 4)
- Babu Santana (BBB 20)
- Alberto Cowboy (BBB 7)
- Sarah Andrade (BBB 21)
- Jonas Sulzbach (BBB 12)
- Ana Paula Reunalt (BBB 16)