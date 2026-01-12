Quem é Juliano Floss, dançarino confirmado no Camarote do BBB 26
Jovem é namorado da cantora Maria Sena e um dos nomes mais comentados da nova geração de influenciadores.
O dançarino e influenciador digital Juliano Floss foi o segundo famoso confirmado no Camarote do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (12). Namorado da cantora Marina Sena, o jovem de 21 anos ganhou projeção nacional, especialmente na plataforma TikTok, durante a pandemia da Covid-19, com o compartilhamento de vídeos de dança e trends de humor.
Juliano é um dos nomes mais comentados da nova geração de influenciadores, acumulando cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais.
Ele começou a dançar ainda criança, aos 11 anos, em Chapecó, quando já demonstrava o talento para a arte.
Projeção nacional
Em 2024, o artista ganhou ainda mais alcance nacional ao participar do quadro “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck, na TV Globo.
Também já trabalhou ao lado de grandes artistas como Anitta e Pedro Sampaio, e desfilou no São Paulo Fashion Week.
Juliano Floss nasceu em Pinhalzinho
Natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, Floss costuma compartilhar com os milhões de seguidores suas coreografias e também bastidores da dança e detalhes da rotina, estilo de vida e viagens. Ele viralizou pela primeira vez com um vídeo de humor sobre uso de aparelho nos dentes.
Ao lado da namorada Marina Sena, frequenta shows, festas e participa da criação de conteúdo com a cantora. Para homenagear Marina, ele tatuou o nome de uma música dela: "Lucky combo" ("Combo da sorte", em inglês).