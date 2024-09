Marina Sena joga água em mulher que perguntou pela ex de Juliano Floss em show; cantora se pronuncia

Marina Sena foi flagrada em vídeo empurrando e jogando uma garrafa de água em uma mulher que supostamente teria perguntado sobre Vivi Wanderley, ex de Juliano Floss. A artista pediu desculpas nas redes sociais pela atitude nesta segunda-feira (16). O casal assumiu o namoro no início de julho.

No final da gravação é possível ouvir: "Você é louca, piranha". O momento viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16), contudo, o ocorrido foi registrado no show do The Weeknd, em 7 de setembro, em São Paulo.

🚨ATENÇÃO: Marina Sena partiu para cima e jogou água em uma mulher após o show do The Weeknd, em São Paulo. A reação da cantora se deu após a garota gritar para Marina e Juliano: “Cadê a Vivi?”. Gritos como “você tá louca, piranha” foram ouvidos.



[image or embed] — CHOQUEI (@choquei.com) September 16, 2024 at 6:49 PM

Em nota divulgada no Instagram, Marina explica que a confusão foi algo inédito em sua vida.

"Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais não participo. Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter na minha cara, e jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo", iniciou.

A cantora ainda pediu desculpas pelo comportamento e mais empatia das pessoas. "Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento, e também peço consciência das pessoas pra não levarem seu ódio gratuita a pessoas que embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real, e a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet", concluiu.