Ex-BBB Lucas Buda comenta participação da ex, Camila Moura, em 'A Fazenda 16': 'Sorte e sucesso'

A professora Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, foi confirmada como uma das participantes de “A Fazenda 16”, que estreia nesta segunda-feira (16) na Record Tv. Enquanto Camila se prepara para entrar no confinamento do reality, Buda afirmou estar "indiferente" com a novidade, após repercussão do anúncio da ex na atração.

Durante sua participação no Big Brother Brasil, Lucas se envolveu em uma polêmica por conta dos supostos flertes com a colega de elenco Giovanna Pitel, mesmo estando casado com Camila. Por conta do comportamento do ex-brother, ele foi duramente criticado por telespectadores do programa e internautas, sendo o estopim para que Camila pedisse o divórcio, quando Buda ainda estava no reality.

Veja também Zoeira A Fazenda 16 divulga participantes confirmados para o reality; confira a lista Zoeira Quem é Camila Moura, ex-esposa do BBB Lucas Buda, que está confirmada em A Fazenda 16

Em entrevista ao Splash Uol, o ex-BBB comentou sobre a participação de Camila da atração da Record. "Acho que não cabe a mim sentir algo em relação à participação de Camila na Fazenda. É indiferente, porque estou muito focado na minha carreira como criador de conteúdo", afirmou.

Segundo Lucas, sua prioridade no momento é se dedicar à produção de conteúdo aos seguidores. "Passo a maior parte do meu tempo viajando, participando de eventos, pesquisando e estudando formas de produzir um material de qualidade para meu público", continuou.

Embora esteja afastado da ex-esposa, Buda desejou sorte para Camila. "Torço para que ela tenha sorte e sucesso no game. E que consiga conquistar o que foi buscar lá dentro do reality. Sem chances de Paiol”, afirmou.

Nova fase em A Fazenda

A professora e atual influenciadora digital publicou um texto nas redes após o anúncio como peoa da Fazenda: "Chegou a hora de ser a protagonista da minha própria história".

"Sei que o caminho não será fácil, que enfrentarei julgamentos assim como já enfrento todos os dias. Mas estou pronta para mudar essa narrativa. Nunca imaginei que isso tudo iria acontecer, nem nos meus sonhos, ou pesadelos hahaha. Mas nunca fui mulher de arregar em desafios ou obstáculos. Me sinto pronta!", publicou Camila.