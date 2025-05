Ator Guilherme Fontes, de 'A Viagem', vive em casa na floresta: 'Bichos não são raros aqui'

Guilherme Fontes, famoso por interpretar o memorável vilão Alexandre na novela "A Viagem" (1994), que substitui "Tieta" no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, revelou que reside, desde a estreia original da trama, em uma casa cercada pela natureza.

A residência está localizada no alto do bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, próxima à comunidade da Rocinha. O imóvel, que dispõe de uma piscina e paredes de pedra, é cercado pela Mata Atlântica e, segundo o ator, é comum encontrar animais silvestres na propriedade.

"Moro há mais de três décadas na mata, muro com muro, ao lado da Floresta da Tijuca, e bichos por aqui não são novidade. Já encontrei cobra enrolada em árvore de Natal, na roda do meu carro... Preguiças, tucanos, lagartos grandes, sapos, aracnídeos de tamanhos diversos, marsupiais de várias espécies, macacos grandes e pequenos, todos com suas famílias inteiras caminhando pelo telhado, pelo jardim", relatou o ator, em entrevista ao jornal Extra, destacando que aprecia a rica biodiversidade que o cerca e a convivência harmoniosa com a natureza.

O eterno Alexandre também contou que não mantém funcionários fixos na casa e gosta de cuidar da propriedade sozinho. Ele afirmou que conta, sim, com uma equipe, mas que a presença deles é esporádica, principalmente para auxiliar na limpeza do jardim. "O resto dou conta. Roupa, comida, poeira, crianças. Faço tudo com maior prazer", completa Fontes.

Nas redes sociais, o ator compartilha diversos momentos da vida ao lado da natureza. Veja imagens publicadas por Guilherme Fontes:

