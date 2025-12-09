Ticiane Pinheiro sai da Record após semanas de negociação
Apresentadora deve se mudar para o Rio de Janeiro, a fim de ficar mais próxima de marido César Tralli.
A apresentadora Ticiane Pinheiro não renovou o contrato com a Record após semanas de negociação. A artista, que deve se mudar para o Rio de Janeiro, ficará mais próxima do marido César Tralli, que assumiu a bancada do Jornal Nacional.
A emissora detalhou, nesta terça-feira (9), que a decisão foi tomada "de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação". As informações são do portal Notícias da TV.
"A Record agradece o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada na emissora. Seu trabalho contribuiu significativamente para a construção de momentos importantes da nossa história", acrescentou a emissora.
Trajetória de Ticiane Pinheiro
A apresentadora esteve a frente do reality Troca de Esposas (2019, 2020 e 2023) e do Canta Comigo Teen (de 2020 a 2024).
Desde 2015, estava na apresentação do Hoje em Dia. Ela também já foi repórter do programa entre 2007 e 2012.
Na televisão, Ticiane chegou a atuar nas novelas Prova de Amor (2005), interpretando Maria Dulce, e em Cidadão Brasileiro (2006), como Cláudia.