Justiça manda prender Babal Guimarães, após agressão a namorada

A Justiça de Alagoas determinou nesta terça-feira (9) a prisão do influenciador Babal Guimarães, que foi flagrado agredindo a namorada, Karla Lessa, no último dia 28 de novembro. Conforme documento obtido pela revista Quem, ele deve regredir para regime fechado, por conta de uma condenação existente.

Babal é condenado violência doméstica contra a ex-esposa, e cumpre pena de 1 ano e quatro meses em regime aberto. Ele chegou a ser preso uma primeira vez, mas voltou à prisão domiciliar.

Imagens de segurança mostram o casal discutindo na portaria de um condomínio em Maceió (AL), quando a mulher tenta se defender e é agredida com um objeto.

Karla ainda leva um tapa de Babal, enquanto fica acuada na portaria. O caso ocorreu por volta de 23h30 da sexta-feira passada.

Veja também Zoeira Venda de ingressos do Rock in Rio Card começa hoje (9); confira Zoeira Cantor Leonardo é internado em Goiânia Zoeira Beyoncé aciona justiça por uso de música em filme de Bolsonaro

Histórico de agressões

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres. A primeira gerou uma condenação na Justiça.

Em 2023, Babal foi acusado de agressão pela influenciadora Emily Garcia. Ela publicou fotos nas redes sociais e mostrou hematomas, além de confrontar Babal publicamente.