CAPTEI: Flores antecipa o réveillon e movimenta o calendário social de Fortaleza

Sob árvores iluminadas e expectativa em alta, o domingo (28) ganhou ares de pré-réveillon no Bosque do Marina Park com mais uma edição do Flores.

Legenda: Rafael Bezerril entre os fãs de Bell Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Flores Foto: LC Moreira

Em noite de agenda afinada com o calendário social da cidade, o evento voltou a reunir o público que acompanha, com fidelidade quase ritual, a temporada de encerramento do ano em Fortaleza.

Legenda: Carvalhinho, Pedro Coelho Neto, Sandra Bezerra e Enio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Coelho Neto, William Leal e Bira Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus, Pedrinho e Lucas Coelho Foto: LC Moreira

Bell Marques e Belo dividiram o comando da noite em um encontro de repertórios que atravessam décadas e dialogam com diferentes gerações.

Bell apostou na sequência de hits que o consagraram nas micaretas e carnavais fora de época, conduzindo o público com energia já conhecida do circuito festivo nacional.

Legenda: Bell Marques Foto: LC Moreira

Belo, por sua vez, apresentou o pagode romântico que permanece ancorado na memória afetiva de quem acompanha sua trajetória.

Legenda: Belo Foto: LC Moreira

Com formato reconhecido e público cativo, o Flores reafirmou posição entre os compromissos mais aguardados do fim de ano na capital cearense.

Legenda: Kleber e Tizziana Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas, Roberta e Amanda Viaira Foto: LC Moreira

Legenda: Dely e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira:

Legenda: Carlos e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Cinthia Maia e Carvalhinho Foto: LC Moreira

Legenda: Pedrinho Coelho e Milena Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Girão e Ana Cláudia Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini e Mirella Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro, Zé Ricardo, Camila Lima, Helson Nogueira, Tomaty Barros e Stephanie Caste Foto: LC Moreira

Legenda: João Rafael, Alessandra e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Muller e Saulo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Alves, Júlio Diego, Nádia Lane e Rebeca Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Branca Benevides e Duda Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Antomário da Hora, Jorginho e Grace Cals e Enio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Cialdini e Matheus Gazineu Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro e Zé Ricardo Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Cialdini, Raíssa Roche e Ana Cláudia Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudinha Brasil e Inácio Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Anelise Holanda, Flaviane Serra e Ítalo Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Lia Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano, Melissa e Marcelinho Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Nobre e Danielle Mapurunga Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Capelo e Danielle Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Matos, Adriano Campos, Tice Lemos e Felipe Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Flores Foto: LC Moreira

Legenda: Grace e Jorginho Cals Foto: LC Moreira

Legenda: Flores Foto: LC Moreira

Legenda: Haline e Antomário da Hora Foto: LC Moreira

Legenda: Renato e Lívia Ribeiro, Ivina Vidal e Afonso Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Camila Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Ronei Leal e Mariana Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Oswaldo Duarte, Nathalia da Escóssia, Cinthia Maia e Carvalhinho Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Zé Olavo Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Jéssica Elias Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Morel e Lara Conrado Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Lopes e Enio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Barbosa e Priscila Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Iraguassú Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Brasil e Luiz Cláudio Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Bezerril e Mirella Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Leite, Tícia Couto e Dayane Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Kamilla e Adriano Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: João Roberto, Beatriz Lima, Raíssa Alves e Diego Picalho Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Eduardo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Pimenta, Júlia Fornageiro e Júlia Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e Lara Conrado Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Montenegro e Flaviana Serra Foto: LC Moreira

Legenda: Harley Filho e Jacqueline Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Isara Parente e Juliana Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Karen Costa e Dário Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e LC Moreira Foto: LC Moreira