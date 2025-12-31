CAPTEI: Flores antecipa o réveillon e movimenta o calendário social de Fortaleza

Sob árvores iluminadas e expectativa em alta, o domingo (28) ganhou ares de pré-réveillon no Bosque do Marina Park com mais uma edição do Flores.
Em noite de agenda afinada com o calendário social da cidade, o evento voltou a reunir o público que acompanha, com fidelidade quase ritual, a temporada de encerramento do ano em Fortaleza.
Bell Marques e Belo dividiram o comando da noite em um encontro de repertórios que atravessam décadas e dialogam com diferentes gerações.
Bell apostou na sequência de hits que o consagraram nas micaretas e carnavais fora de época, conduzindo o público com energia já conhecida do circuito festivo nacional.
Belo, por sua vez, apresentou o pagode romântico que permanece ancorado na memória afetiva de quem acompanha sua trajetória.
Com formato reconhecido e público cativo, o Flores reafirmou posição entre os compromissos mais aguardados do fim de ano na capital cearense.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira: