Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Flores antecipa o réveillon e movimenta o calendário social de Fortaleza

Bell Marques e Belo comandam noite de repertórios consagrados no Bosque do Marina Park

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 12:07)
Jeritza Gurgel
Legenda: Bell Marques
Foto: LC Moreira

Sob árvores iluminadas e expectativa em alta, o domingo (28) ganhou ares de pré-réveillon no Bosque do Marina Park com mais uma edição do Flores.

Legenda: Rafael Bezerril entre os fãs de Bell Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Flores
Foto: LC Moreira

Em noite de agenda afinada com o calendário social da cidade, o evento voltou a reunir o público que acompanha, com fidelidade quase ritual, a temporada de encerramento do ano em Fortaleza.

Legenda: Carvalhinho, Pedro Coelho Neto, Sandra Bezerra e Enio Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Coelho Neto, William Leal e Bira Borges
Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus, Pedrinho e Lucas Coelho
Foto: LC Moreira

Bell Marques e Belo dividiram o comando da noite em um encontro de repertórios que atravessam décadas e dialogam com diferentes gerações.

Bell apostou na sequência de hits que o consagraram nas micaretas e carnavais fora de época, conduzindo o público com energia já conhecida do circuito festivo nacional.

Legenda: Bell Marques
Foto: LC Moreira

Belo, por sua vez, apresentou o pagode romântico que permanece ancorado na memória afetiva de quem acompanha sua trajetória.

Legenda: Belo
Foto: LC Moreira

Com formato reconhecido e público cativo, o Flores reafirmou posição entre os compromissos mais aguardados do fim de ano na capital cearense.

Legenda: Kleber e Tizziana Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas, Roberta e Amanda Viaira
Foto: LC Moreira

Legenda: Dely e Inácio Aguiar
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira:

Legenda: Carlos e Lívia Uchoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cinthia Maia e Carvalhinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedrinho Coelho e Milena Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Girão e Ana Cláudia Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini e Mirella Accioly
Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro, Zé Ricardo, Camila Lima, Helson Nogueira, Tomaty Barros e Stephanie Caste
Foto: LC Moreira

Legenda: João Rafael, Alessandra e Rafael Bezerril
Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Muller e Saulo Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Alves, Júlio Diego, Nádia Lane e Rebeca Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Branca Benevides e Duda Soares
Foto: LC Moreira

Legenda: Antomário da Hora, Jorginho e Grace Cals e Enio Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Cialdini e Matheus Gazineu
Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Cibele Castro e Zé Ricardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Cialdini, Raíssa Roche e Ana Cláudia Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudinha Brasil e Inácio Guedes
Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Anelise Holanda, Flaviane Serra e Ítalo Montenegro
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Lia Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano, Melissa e Marcelinho Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Nobre e Danielle Mapurunga
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Capelo e Danielle Linhares
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Matos, Adriano Campos, Tice Lemos e Felipe Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Flores
Foto: LC Moreira

Legenda: Grace e Jorginho Cals
Foto: LC Moreira

Legenda: Flores
Foto: LC Moreira

Legenda: Haline e Antomário da Hora
Foto: LC Moreira

Legenda: Renato e Lívia Ribeiro, Ivina Vidal e Afonso Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Camila Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronei Leal e Mariana Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Oswaldo Duarte, Nathalia da Escóssia, Cinthia Maia e Carvalhinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Zé Olavo
Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Jéssica Elias
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Morel e Lara Conrado
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Lopes e Enio Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Barbosa e Priscila Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Iraguassú Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Brasil e Luiz Cláudio Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Bezerril e Mirella Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Leite, Tícia Couto e Dayane Mesquita
Foto: LC Moreira

Legenda: Kamilla e Adriano Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: João Roberto, Beatriz Lima, Raíssa Alves e Diego Picalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Eduardo Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Pimenta, Júlia Fornageiro e Júlia Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e Lara Conrado
Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Montenegro e Flaviana Serra
Foto: LC Moreira

Legenda: Harley Filho e Jacqueline Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Isara Parente e Juliana Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Karen Costa e Dário Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar, Lívia Leite, Mariana Nunes e Karla Rodrigues
Foto: LC Moreira

 

 