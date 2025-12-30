Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste

A atriz brasileira Bruna Marquezine e o cantor canadense Shawn Mendes foram flagrados se beijando, nesta terça-feira (30), em uma praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. As imagens ganharam as redes sociais nessa tarde.

Em um vídeo, de autoria desconhecida até então, é possível ver quando a brasileira corre em direção ao artista e começam a se beijar, no meio da praia.

Após o beijo, os dois seguem na mesma direção e são acompanhados por amigos que também estavam na ocasião.

Internautas celebraram o momento e já demonstraram interesse na união do casal, o famoso shipar os dois.

“o shawn vai escrever as musicas mais românticas do mundo pra uma brasileira e isso significa vai ser pra mim tbm já que sou brasileira. obrigado bruna marquezine”, brincou internauta, em publicação no X, antigo Twitter.

Outro elogiou a cena: “Bruna Marquezine correndo pra beijar o Shawn Mendes é cena de filme. Até o cachorro para pra admirar os dois”.

“o shawn passando o ano novo em uma praia linda do Brasil, ficando com a BRUNA MARQUEZINE, o cara nunca mais vai embora”, escreveu outra internauta, na mesma rede social.

Até o momento, não há qualquer manifestação oficial dos dois sobre um suposto relacionamento.

O canadense tem visitado o Brasil constantemente, sendo recebido recentemente na casa da cantora Ivete Sangalo, em Salvador.