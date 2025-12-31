Caixa atrasa sorteios das loterias após problemas operacionais nesta quarta-feira (31)
Horário da Mega da Virada, até o momento, está mantido.
Os sorteios de seis loterias, previstos para as 17h desta quarta-feira (31), foram adiados devido a problemas técnicos, conforme informou a Caixa Econômica Federal.
O novo horário ainda não foi divulgado. O apresentador R. Pereira Jr., durante uma transmissão no YouTube, tranquilizou os apostadores e explicou o motivo do adiamento. “Mas não se preocupe, os sorteios ocorrerão ainda hoje”, afirmou.
Não foi informado o novo horário dos sorteios dos concursos:
- Quina - concurso nº 6916;
- Lotofácil - concurso nº 3576;
- + Milionária - concurso nº 316;
- Dupla Sena - concurso nº 2906;
- Lotomania - concurso nº 2869;
- Super Sete - concurso nº 792.
Apesar disso, Pereira Jr. confirmou que a Mega da Virada será sorteada a partir das 21 horas de hoje.
“Mais um pouquinho de paciência, não se preocupe, a qualquer momento retornaremos. Nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível”, afirmou ainda o apresentador.