Caixa atrasa sorteios das loterias após problemas operacionais nesta quarta-feira (31)

Os sorteios de seis loterias, previstos para as 17h desta quarta-feira (31), foram adiados devido a problemas técnicos, conforme informou a Caixa Econômica Federal.

O novo horário ainda não foi divulgado. O apresentador R. Pereira Jr., durante uma transmissão no YouTube, tranquilizou os apostadores e explicou o motivo do adiamento. “Mas não se preocupe, os sorteios ocorrerão ainda hoje”, afirmou.

Não foi informado o novo horário dos sorteios dos concursos:

Quina - concurso nº 6916;

Lotofácil - concurso nº 3576;

+ Milionária - concurso nº 316;

Dupla Sena - concurso nº 2906;

Lotomania - concurso nº 2869;

Super Sete - concurso nº 792.

Apesar disso, Pereira Jr. confirmou que a Mega da Virada será sorteada a partir das 21 horas de hoje.