Morre Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

A escritora britânica Sophie Kinsella, conhecida mundialmente pela série “Os Delírios de Consumo de Becky Bloom”, morreu aos 55 anos. A autora tinha um glioblastoma, forma rara e agressiva de câncer no cérebro. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Em comunicado, a família prestou uma homenagem emocionante à escritora. "É com o coração partido que anunciamos o falecimento, esta manhã, da nossa querida Sophie (também conhecida como Maddy, também conhecida como Mamãe). Ela faleceu em paz, com seus últimos dias repletos de seus verdadeiros amores: família, música, carinho, Natal e alegria", escreveram os familiares.

Segundo a BBC, as obras de Sophie Kinsella ultrapassaram a marca de 50 milhões de exemplares vendidos em mais de 60 países, com traduções para mais de 40 idiomas.

Nascida em Londres, em 1969, ela estudou música no New College, em Oxford, antes de migrar para os cursos de filosofia, política e economia.

Seu primeiro romance, "The Tennis Party", foi lançado quando ela tinha apenas 24 anos, período em que também atuava como jornalista.

Em entrevista ao jornal The Guardian, em 2012, ela comentou sobre o início da carreira: “Minha maior preocupação era não escrever o primeiro romance autobiográfico”, disse. “Eu estava tão, tão determinada a não escrever sobre uma jornalista de 24 anos”.

O que é glioblastoma?

O glioblastoma, doença que a escritora tinha, é considerado um dos maiores desafios da oncologia. Trata-se de um tumor de crescimento rápido, altamente resistente aos tratamentos disponíveis e que, apesar de anos de pesquisas, ainda apresenta poucas possibilidades de cura e sobrevida prolongada.