Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Atriz comentou ensaio da escola e alfinetou preparação da influenciadora.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Luana Piovani criticou o desempenho de Virginia no samba.
Foto: Reprodução/Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram.

Luana Piovani voltou a causar repercussão nas redes sociais ao comentar a participação de Virginia Fonseca no ensaio de rua da Grande Rio, realizado no domingo (7), no Rio de Janeiro.

A atriz ironizou a performance da influenciadora, que vai estrear como rainha de bateria da escola no Carnaval 2026, e ainda citou o professor responsável pelo treinamento.

“Ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre. Aliás, se alguém souber quem faz, estou precisando de dois aqui”, escreveu a atriz, em tom sarcástico, em referência a Carlinhos Salgueiro, nome conhecido no carnaval e mentor de outras famosas. 

Banheiro químico

O mesmo ensaio também foi marcado por um momento inusitado envolvendo Virginia. Durante o evento, a influenciadora acabou ficando “presa” em um banheiro químico após ser reconhecida por fãs no meio do público.

Enquanto se dirigia ao local, algumas pessoas a identificaram e, em poucos minutos, uma aglomeração se formou em frente à cabine. Os fãs chamavam pelo nome da influenciadora e levantavam os celulares para registrar a cena.

Ao sair do banheiro, Virginia foi recebida com gritos e aplausos, tendo dificuldade para deixar o local diante da multidão. As imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais e viralizaram.

