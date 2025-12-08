Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Produções internacionais e nacionais tiveram novidades anunciadas na CCXP 25.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 19:42)
Zoeira
Montagem com fotos do filme Marty Supreme, do anime Jujutsu Kaisen e da série The Boys.
Legenda: Na CCXP, 'Marty Supreme', 'Jujutsu Kaisen' e 'The Boys' foram destaques em palcos e ativações.
Foto: divulgação/reprodução.

Filmes, animes e séries prometem movimentar o mercado dos cinemas e do streaming em 2026. Pelo menos 35 produções tiveram datas de lançamento ou prévias anunciadas para o público na CCXP 25, um dos maiores eventos de entretenimento do Brasil, ocorrido no último fim de semana.

Entre as novidades, destacam-se as novas temporadas de séries como The Boys, Fallout, Percy Jackson e os Olimpianos e Paradise. Essas produções estão entre as principais apostas de plataformas como Amazon Prime Video e Disney+, que seguem investindo em adaptações de quadrinhos, jogos, livros e até histórias originais

Na platafroma Crunchyroll, já conhecida pelos lançamentos de animes, os destaques ficam para produções como "Jujutsu Kaisen", estreando a 3ª temporada, e os inéditos "The Drops of God" e "Tamon’s B-Side" (ver listas abaixo). 

Veja também

teaser image
Verso

Dubladores citam carinho dos fãs na CCXP: 'vida e alma dos personagens'

teaser image
Verso

Nova temporada de 'Jujutsu Kaisen' é destaque do anime na CCXP; veja anúncios

Bastidores do evento 

Em diferentes palcos da CCXP, fosse no Thunder, o maior do evento, ou no palco Omelete, atores internacionais e nacionais conversaram com o público sobre as próximas estreias.

Nesse meio, inclusive, Timothée Chalamet, que está no Brasil para divulgar Marty Supreme, talvez tenha sido o principal destaque, já que desceu da estrutura montada para os artistas e se misturou à plateia na sexta-feira (5).

Enquanto isso, no painel de "Velhos Bandidos", Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine receberam aplausos do público e se emocionaram juntas. Bruna, inclusive, chorou ao ouvir que era amada pela artista, uma das referências na dramaturgia brasileira. 

Veja as principais estreias anunciadas no evento para 2026:

  • "Velhos Bandidos" - Paris Filmes 
  • "O Rei da Internet" - Vitrine Filmes
  • "Bruna Surfistinha 2" - Imagem Filmes
  • "Corrida dos Bichos" - Prime Video
  • "Marty Supreme" - Diamond Films
  • "Minha Vida com Shurastey" - Paris Filmes
  • "O Gênio do Crime" - Paris Filmes
  • "Querido Mundo" - O2 Play
  • "Barba Ensopada de Sangue" - O2 Play
  • "2Die4" - O2 Play
  • "O Gênio do Crime" - Paris Filmes
  • "Chorão: Só os Loucos Sabem" - Globo Filmes

Animes

Entre os fãs mais empolgados com novos lançamentos, os admiradores dos animes saíram da CCXP com uma lista recheada de novidades com lançamentos para 2026 pela Crunchyroll, que possui a maior biblioteca do gênero atualmente. 

A plataforma, inclusive, aproveitou o evento para engajar os fãs em ativações de sucessos como Jujutsu Kaisen, que ainda teve a 3ª temporada anunciada em um painel e as primeiras imagens reveladas com exclusividade.

Segundo a Crunchyroll, o próximo ano também será de diversidade nas temáticas de animes lançados, que vão desde comédia até dramas, por exemplo.

Veja abaixo a lista:

  • 'Tamon's B Side' - Comédia Romântica;
  • 'Bungo Stray Dogs WAN! 2' - Comédia;
  • 'Jack-of-All-Trades, Party of None' - Fantasia de ação cômica;
  • 3ª temporada de Jujutsu Kaisen;
  • 'Kujima: Why Sing, When You Can Warble?' - Comédia;
  • 'The Drops of God' - Drama;
  • 4ª temporada de 'Welcome to Demon School! Iruma-kun';
  • "You and I are Polar Opposites, Go For It";
  • "Nakamura-kun!!";
  • "Hana-Kimi";
  • "Hell’s Paradise";
  • "Sentenced to be a Hero".

Séries

Além dos filmes e animes, as séries ganharam anúncios mais do que especiais nos painéis de streaming, tanto com expectativas para novas temporadas como para estreias. 

Franquias famosas como "Fallout" e "The Boys" foram umas das mais esperadas pelo público no evento.

Confira a lista:

  • 2ª temporada de "Cangaço Novo" - Prime Video
  • 2ª temporada de "Fallout" - Prime Video
  • 5ª temporada de "The Boys" - Prime Video
  • 2ª temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" - Disney +
  • 2ª temporada de "Paradise" - Disney+ e Hulu
  • 1ª temporada de "Delegado" - Canal Brasil
  • 1ª temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" - HBO Max
  • 2ª temporada de "Amor da Minha Vida" - Disney+
  • 6ª temporada de "Impuros" - Disney+
  • 1ª temporada de "Magnum" - Disney+
  • 2ª temporada de "Demolidor: Renascido" - Disney+
  • 3ª temporada de "Espíritos na Escola" - Paramount+
Assuntos Relacionados
Montagem com fotos do filme Marty Supreme, do anime Jujutsu Kaisen e da série The Boys.
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Produções internacionais e nacionais tiveram novidades anunciadas na CCXP 25.

Mylena Gadelha
Há 29 minutos
foto do cantor Leonardo internado em Goiânia.
Zoeira

Cantor Leonardo é internado em Goiânia

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Duas caixas retangulares com embrulho listrado em branco, verde e vermelho e um laço vermelho, simbolizando presentes. Ao fundo, em desfoque, uma árvore de Natal verde decorada.
Zoeira

O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

As opções podem incluir itens materiais e vales-experiência.

Milenna Murta*
08 de Dezembro de 2025
Whindersson Nunes de gorro de crochê colorido e tatuagens faciais, sorrindo em um estúdio de gravação.
Zoeira

Whindersson Nunes diz que já questionou a própria sexualidade

Humorista relatou que a atenção e a delicadeza de cuidador despertaram sentimentos novos.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Zoeira

Silvero Pereira vence o Dança dos Famosos 2025; veja vídeo

O ator e cantor cearense disputou com Manu Bahtidão e Wanessa Camargo neste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (7) exibe informações exclusivas sobre morte do menino Benício

A revista eletrônica também aborda a rotina de um hospital que atua no tratamento de vítimas de animais peçonhentos.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Família da atriz Sthefany Brito anunciando a chegada do terceiro filho.
Zoeira

Sthefany Brito anuncia gravidez do terceiro filho: "vem aí um meninão"; veja vídeo

Atriz já é mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, frutos do casamento com Igor Raschkovsky.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Aniversariante de sábado (7), Lucas afirmou que seu maior presente será ter Isabel curada.
Zoeira

Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa

Lucas Borbas chorou ao falar sobre aniversário e pediu força pela recuperação da influenciadora.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Lando Norris e Magui mantém um relacionamento discreto.
Zoeira

Lando Norris celebra título da F1 e ganha beijo da namorada

Magui Corceiro parabenizou o piloto após vitória histórica da temporada 2025

Redação
07 de Dezembro de 2025
montagem de fotos com os finalista da Dança dos Famosos, Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final

Finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Mulher de cabelos loiros e vestido vermelho vibrante sorrindo, deitada em um barco à noite, com arquitetura e um canal ao fundo.
Zoeira

Maya Massafera diz ter investido R$ 5 milhões em transição

Influenciadora detalha gastos e desafios ao falar do processo.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Luciano Huck de camiseta branca está sentado entre dois líderes indígenas com pinturas corporais e ornamentos tradicionais; um deles fala segurando um celular, enquanto outras pessoas da comunidade aparecem ao fundo em um ambiente de aldeia.
Zoeira

Luciano Huck é criticado após pedir para indígenas esconderem celulares

Fala do apresentador foi criticada por entidades indígenas.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Shakira em performance ao vivo, vestindo preto e com projeções visuais verdes ao fundo.
Zoeira

Shakira e Piqué retomam diálogo após anos distantes, diz revista

Ex-casal teria voltado a se comunicar sem intermediários.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Artista em show ao vivo, com expressão intensa, cantando em microfone sob luzes roxas no palco.
Zoeira

Artista brasileira brilha no ‘The Voice' da Alemanha

Paulista queer de gênero fluido se destaca com performances marcantes.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Daniel é um homem de meia idade e cabelo preto. Na foto, ele está segurando um violão no colo enquanto gesticula.
Zoeira

Viver Sertanejo mostra 2ª parte da entrevista com Hugo & Guilherme e Jads & Jadson

O programa começa às 10h05, após o Globo Rural.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Entrevistado do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural revisita região do NE que já foi marcada pela fome e por alto índice de mortalidade

O programa começa às 8h30.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Laura Pausini é uma mulher branca de cabelo castanho escuro. Na foto, ela segura um microfone enquanto dá entrevista.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (6/12) terá a participação de Laura Pausini

Também estarão presentes artistas como Léo Foguete, Sorriso Maroto, Jade Picon e Chay Suede.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Elenco da novela Coração Acelerado durante coletiva de imprensa na CCXP.
Zoeira

Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

Atores garantiram preparação intensa na obra e mergulho no universo musical.

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025