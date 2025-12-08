Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Filmes, animes e séries prometem movimentar o mercado dos cinemas e do streaming em 2026. Pelo menos 35 produções tiveram datas de lançamento ou prévias anunciadas para o público na CCXP 25, um dos maiores eventos de entretenimento do Brasil, ocorrido no último fim de semana.

Entre as novidades, destacam-se as novas temporadas de séries como The Boys, Fallout, Percy Jackson e os Olimpianos e Paradise. Essas produções estão entre as principais apostas de plataformas como Amazon Prime Video e Disney+, que seguem investindo em adaptações de quadrinhos, jogos, livros e até histórias originais

Na platafroma Crunchyroll, já conhecida pelos lançamentos de animes, os destaques ficam para produções como "Jujutsu Kaisen", estreando a 3ª temporada, e os inéditos "The Drops of God" e "Tamon’s B-Side" (ver listas abaixo).

Bastidores do evento

Em diferentes palcos da CCXP, fosse no Thunder, o maior do evento, ou no palco Omelete, atores internacionais e nacionais conversaram com o público sobre as próximas estreias.

Nesse meio, inclusive, Timothée Chalamet, que está no Brasil para divulgar Marty Supreme, talvez tenha sido o principal destaque, já que desceu da estrutura montada para os artistas e se misturou à plateia na sexta-feira (5).

Enquanto isso, no painel de "Velhos Bandidos", Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine receberam aplausos do público e se emocionaram juntas. Bruna, inclusive, chorou ao ouvir que era amada pela artista, uma das referências na dramaturgia brasileira.

Veja as principais estreias anunciadas no evento para 2026:

"Velhos Bandidos" - Paris Filmes

"O Rei da Internet" - Vitrine Filmes

"Bruna Surfistinha 2" - Imagem Filmes

"Corrida dos Bichos" - Prime Video

"Marty Supreme" - Diamond Films

- Diamond Films "Minha Vida com Shurastey" - Paris Filmes

"O Gênio do Crime" - Paris Filmes

"Querido Mundo" - O2 Play

"Barba Ensopada de Sangue" - O2 Play

"2Die4" - O2 Play

"Chorão: Só os Loucos Sabem" - Globo Filmes

Animes

Entre os fãs mais empolgados com novos lançamentos, os admiradores dos animes saíram da CCXP com uma lista recheada de novidades com lançamentos para 2026 pela Crunchyroll, que possui a maior biblioteca do gênero atualmente.

A plataforma, inclusive, aproveitou o evento para engajar os fãs em ativações de sucessos como Jujutsu Kaisen, que ainda teve a 3ª temporada anunciada em um painel e as primeiras imagens reveladas com exclusividade.

Segundo a Crunchyroll, o próximo ano também será de diversidade nas temáticas de animes lançados, que vão desde comédia até dramas, por exemplo.

Veja abaixo a lista:

'Tamon's B Side' - Comédia Romântica;

'Bungo Stray Dogs WAN! 2' - Comédia;

'Jack-of-All-Trades, Party of None' - Fantasia de ação cômica;

3ª temporada de Jujutsu Kaisen;

'Kujima: Why Sing, When You Can Warble?' - Comédia;

'The Drops of God' - Drama;

4ª temporada de 'Welcome to Demon School! Iruma-kun';

"You and I are Polar Opposites, Go For It";

"Nakamura-kun!!";

"Hana-Kimi";

"Hell’s Paradise";

"Sentenced to be a Hero".

Séries

Além dos filmes e animes, as séries ganharam anúncios mais do que especiais nos painéis de streaming, tanto com expectativas para novas temporadas como para estreias.

Franquias famosas como "Fallout" e "The Boys" foram umas das mais esperadas pelo público no evento.

Confira a lista: