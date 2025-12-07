Dubladores citam carinho dos fãs na CCXP: 'vida e alma dos personagens'

Catorze dubladores brasileiros subiram no maior palco da CCXP 25 para um encontro inédito, uma homenagem aos fãs de anime no país. O momento por si só já havia batido recorde no evento durante o sábado (6), mas não foi o único para representar o trabalho de dublagem no Brasil.

"Nós acabamos sendo a figura mais próxima da animação para o fã", opinou Daniel Figueira, responsável por personagens como Tajiro, de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", e Manny, de "Modern Family", sobre o motivo para isso.

Para exemplificar o pensamento, o dublador lembrou do fato de que em animes, por exemplo, é impossível conhecer os personagens no mundo real e, dessa forma, dubladores se tornam o elo mais próximo com um história tão querida.

Um encontro direto com eles e até mesmo um estúdio de dublagem montado para os fãs no estande da plataforma Crunchyroll, streaming com a maior biblioteca de animes atualmente, reafirmou a relação próxima dos consumidores com conteúdos traduzidos em território nacional.

"Trazendo para Demon Slayer, a pessoa não vai ter ali a oportunidade de conhecer o Tajiro ou Akaza, por exemplo, personagens tão icônicos. Nós vamos acabar dando vida a eles", continuou sobre o pensamento.

A ideia, inclusive, é a mesma de outros colegas do ramo. "Isso dá vida, e a alma de um personagem é sensacional. Quando falamos disso, falamos também da conexão com os fãs. Já escutei de vários deles até coisas que eu nem sabia que era capaz. Já ouvi o seguinte: 'poxa, vocês salvaram a minha vida'", explicou Charles Emanuel, o Akaza no mesmo anime e Rony Weasley em todos os filmes de "Harry Potter".

Por isso, eles sabem: o público observa tudo. "Eles são muito exigentes, acompanham o trabalho de forma muito criteriosa, daí fica realmente legal ver esse retorno", opina Daniel.

Fenômenos impulsionam relação

Quando essa dublagem acontece com produções emblemáticas, então, tudo cresce exponencialmente. Um dos animes mais vistos atualmente no Brasil, por exemplo, "Gachiakuta" ganhou espaço especial no estande da Crunchyroll, gerou longas filas e, claro, uma certa ansiedade para a presença dos dubladores brasileiros na CCXP deste ano.

Gabriel Verta, voz do protagonista Rudo Surebrec, Ana Helena de Freitas, voz de Ryio Reaper, e Erick Bugleux, de Zanka Hijiku, parecem estar colhendo os frutos desse sucesso por meio da dublagem. Os três estiveram no espaço e abraçaram fãs ao longo do sábado (6).

Em "Gachiakuta", Rudo vive nas favelas de uma sociedade rica. Ele detesta o desperdício da classe alta, que despeja o que considera lixo, inclusive pessoas. Na trama, é acusado falsamente de um assassinato e jogado no "Abismo" e passa a lutar contra monstro de lixo mutantes.

"Às vezes a gente não tem noção da proporção", brincou Gabriel quando questionado sobre os gritos da plateia no palco Thunder ao ser anunciado durante o painel do streaming.

"Sabemos que o anime é bom, muito bem animado, tem uma boa história, mas só quando vamos em eventos assim e temos contato com o público que vemos uma dimensão de como as coisas estão indo a nível de repercussão", explicou também citando a satisfação nisso.

Ana Helena e Erick, assim como o próprio Gabriel, também revelaram que são, desde crianças, fãs de anime, o que torna tudo ainda mais especial nesse processo.

"A dublagem é meio solitária, você grava tudo ali sozinho, dentro do estúdio. Sair disso e encontrar as pessoas, receber feedback, as mensagens de carinho, dar autógrafos, ver tudo isso acaba sendo uma recompensa muito grande do nosso trabalho", finalizou Erick.

*A jornalista viajou para a CCXP a convite da Crunchyroll.