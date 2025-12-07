Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dubladores citam carinho dos fãs na CCXP: 'vida e alma dos personagens'

Nomes de animes e filmes ressaltaram, em encontro com fãs, dublagem brasileira como patrimônio.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Verso
Dubladores dividem palco com Nyvi Estephan em palco Thunder da CCXP.
Legenda: Dubladores famosos no Brasil foram ovacionados por plateia e retribuíram com abraços e autógrafos.
Foto: Fábio Piva/Crunchyroll.

Catorze dubladores brasileiros subiram no maior palco da CCXP 25 para um encontro inédito, uma homenagem aos fãs de anime no país. O momento por si só já havia batido recorde no evento durante o sábado (6), mas não foi o único para representar o trabalho de dublagem no Brasil.

"Nós acabamos sendo a figura mais próxima da animação para o fã", opinou Daniel Figueira, responsável por personagens como Tajiro, de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", e Manny, de "Modern Family", sobre o motivo para isso.

Para exemplificar o pensamento, o dublador lembrou do fato de que em animes, por exemplo, é impossível conhecer os personagens no mundo real e, dessa forma, dubladores se tornam o elo mais próximo com um história tão querida.

Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

Atores garantiram preparação intensa na obra e mergulho no universo musical.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 19:31)
Verso
Legenda: Isadora, Felipe, Isabelle e Gabz concederam coletiva sobre a novela na CCXP.
Foto: Mylena Gadelha.

De volta às novelas na TV Globo, Isabelle Drummond passou pela CCXP, a Comic Con Experience que ocorre em São Paulo neste fim de semana, já adiantando sobre Naiane, a personagem desse retorno. Ela será a vilã de "Coração Acelerado", que terá Isadora Cruz como Agrado Garcia e Felipe Bragança como João Raul. "É uma vilã absurda, cheia de camadas", disse a atriz.

O elenco da novela concedeu coletiva, logo depois de passagens nos diversos palcos do evento, para adiantar novidades sobre a trama, com estreia marcada para 12 de janeiro. 

Entre os 'spoilers', contaram sobre a relação com a música sertaneja, o desafio de reproduzir o sotaque goiano na novela e até mesmo do desejo de mostrar esse cenário não tão comum nas telas. Uma coisa é certa: a música estará em cada capítulo.

Veja também

teaser image
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

teaser image
É Hit

Ana Castela revela participação na próxima novela das sete da Globo: 'Vou virar atriz'

A personagem de Isabelle, por exemplo, é uma das mais aguardadas pelo público, mesmo que não seja uma cantora. "A Naiane é uma influencer que eu acho que representa muito uma parte da nossa geração que já começou na internet", contou.

Apesar disso, essa faceta da personagem nada tem a ver com as vilanias, ela enfatiza. "Gosto também de falar que o ser influencer não tem nada a ver com a vilania dela, tá? A vilania está relacionada a como ela faz as coisas", garantiu, aos risos, reforçando como a personagem atua diante dos mocinhos.

"Ela tem muitas camadas, é muito complexa. Acho que a gente vai entender muito pela família também, é isso que posso dizer", pontuou.

Casal de protagonistas

O protagonismo, inclusive, fica a cargo de Isadora Cruz. Cantora na novela, a artista revelou como precisou imergir nesse campo para construir a narrativa.

"Tive que explorar um novo universo e encontrar outras maneiras para explorar a minha arte. Sinto que é muito bonito poder aprender novas coisas nessa profissão, e a Agrado tem me mostrado muito disso", explicou.

Isadora e Felipe em entrevista ao Omelete, na CCXP.
Legenda: Isadora Cruz e Felipe Bragança serão os protagonistas da novela.
Foto: Diego Padilha/CCXP.

Agrado, inclusive, será o par romântico de João Raul, um verdadeiro popstar na novela. Felipe, que é goiano, também precisou de uma imersão, mas, em contrapartida, também um retorno às próprias origens.

O sertanejo é quase um personagem à parte no folhetim e, claro, foi necessário se incluir nesse meio. "Eu tenho estudado com muito afinco esse gênero e percebo que ele se adapta às épocas. Talvez por isso que é tão bem sucedido. É o mais ouvido no Brasil hoje porque consegue entender os desejos de uma geração", opinou. 

"Coração Acelerado" só estreia em janeiro, na TV Globo, na faixa das 19h, mas eles já parecem ansiosos pelo que está a caminho. "É muito bonito o que estamos fazendo e como nos empenhamos nisso", garantiu Felipe. 

 

*A jornalista viajou para a CCXP a convite da Crunchyroll.

Assuntos Relacionados
Dubladores dividem palco com Nyvi Estephan em palco Thunder da CCXP.
Verso

Dubladores citam carinho dos fãs na CCXP: 'vida e alma dos personagens'

Nomes de animes e filmes ressaltaram, em encontro com fãs, dublagem brasileira como patrimônio.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Artista apresenta novo show neste domingo (7), na Praia de Iracema.
Verso

Gaby Amarantos traz sucesso de ‘Rock Doido’ para Praia de Iracema

Novo álbum da artista foi um dos destaques da música nacional em 2025.

Ana Beatriz Caldas
07 de Dezembro de 2025
Nyvi Estephan vestindo jaqueta jeans no palco Thunder da CCXP ao lado de telão com foto de Jujutsu Kaisen.
Verso

Nova temporada de 'Jujutsu Kaisen' é destaque do anime na CCXP; veja anúncios

Lançamentos de 2026 do streaming Crunchyroll também incluem 'Dr. STONE' e 'The Drops of God'.

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025
Guns N' Roses em apresentação com formação clássica em Florianópolis, em outubro deste ano.
Verso

Show do Guns N’ Roses reabre portas para turnês internacionais em Fortaleza?

Apresentação será a primeira internacional de grande porte realizada na capital cearense em quase dez anos.

Ana Beatriz Caldas
06 de Dezembro de 2025
Timothée Chalamet em passagem por evento de Marty Supreme no Brasil com camisa amarela e bandeira do Brasil.
Mylena Gadelha

Timothée Chalamet entra na fila para 'carteirinha de brasileiro' e encanta CCXP

Ator correu para o público ao fim de um painel sobre o filme "Marty Supreme".

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025
Ator sentado em entrevista para a jornalista Maju Coutinho.
Verso

Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator no Critics’ Choice

Brasileiro disputa duas categorias no Critics’ Choice Awards 2026.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem do cearense Kaciano Gadelha e da capa do livro O tremor dos vivos.
Verso

Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense

Lançamento do livro ocorre pela LAC Editora na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

Beatriz Rabelo
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma mulher de pele escura e meia-idade, com tranças escuras, sorri amplamente enquanto está atrás de um púlpito de acrílico transparente. Ela está falando em um microfone de haste fina e vestindo um blazer azul-marinho sobre uma camisa social bege ou champagne de gola aberta. No púlpito, há alguns papéis, incluindo um com um emblema impresso. A iluminação é brilhante, destacando a mulher, e o fundo é predominantemente escuro, talvez com algumas texturas de luz azuladas no canto superior direito e esquerdo, sugerindo um palco.
Verso

Ministra Margareth Menezes é homenageada com Medalha Lauro Maia

Honraria será entregue nesta sexta-feira (5) após aprovação da Câmara em novembro.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma longa parede branca de concreto, com uma série de pilares verticais e reentrâncias. Dentro das reentrâncias, faixas verticais pintadas de azul-claro podem ser vistas, criando um efeito de arte cinética ou ilusão de ótica quando o observador se move. A parede se estende pela imagem, ladeando um calçadão à esquerda onde pequenos arbustos quadrados estão plantados. No fundo, há árvores altas, palmeiras e edifícios urbanos, sob um céu nublado. A imagem é creditada a Gentil Barreira.
Verso

Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída e reconstrução não é garantida: ‘Descaso’

‘Muro Cinético’ ocupava a sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma cena de bastidores em um ambiente interno com paredes rosa claro. Três jovens estão agachados ou sentados no chão, que é de azulejo claro. Um jovem, visto de costas no canto inferior esquerdo, veste uma camiseta cinza e calças jeans. Ele está segurando um equipamento de áudio (microfone boom) e parece estar monitorando o som com fones de ouvido. Uma jovem, no centro, está agachada e olhando para o visor de uma câmera de vídeo montada em um tripé no chão. Ela tem o cabelo preso e veste uma camiseta branca e shorts jeans. Um menino, visto de costas no canto inferior direito, está sentado no chão vestindo uma camiseta verde-água e shorts cáqui. Parcialmente visível no canto superior esquerdo, há uma pessoa em pé, vestindo uma blusa estampada. Ao fundo, há um móvel baixo de madeira cinza com uma televisão de tubo e alguns porta-retratos e objetos decorativos. Cabos elétricos estão espalhados pelo chão.
Verso

Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) e deve fomentar produção e consumo de conteúdos no interior do Ceará.

Diego Barbosa
04 de Dezembro de 2025
montagem de fotos de Wesley Safadão, Taty Girl e Luan Santana, atrações do réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.

Raísa Azevedo
04 de Dezembro de 2025
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Verso

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Ana Alice Freire*
04 de Dezembro de 2025
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas e Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa
03 de Dezembro de 2025
Verso

Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

O acesso é gratuito e fica em cartaz no equipamento até maio de 2026.

Agência de Conteúdo DN
03 de Dezembro de 2025
Uma foto em palco, com iluminação dramática, mostra três músicos sentados, executando instrumentos sob luzes focadas em um fundo completamente escuro. À esquerda, um homem mais velho, de barba grisalha e óculos, está sentado tocando um saxofone; ele veste uma camisa de manga comprida de cor clara. Ao centro, um homem sorridente está tocando um acordeão (sanfona), vestindo uma camisa escura; ele está intensamente iluminado por um foco de luz superior. À direita, um homem de cabelo curto e grisalho está sentado tocando um violão, vestindo uma camisa escura e calças claras. A iluminação é de palco, com focos de luz criando um forte contraste entre os artistas e o fundo escuro, sugerindo uma apresentação noturna ou em teatro do trio musical, conforme indicado pelo nome do arquivo: Choro Jazz Jeri - Swami Jr, Teco Cardoso e Bebê Kramer.
Verso

Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Apresentações musicais e oficinas acontecem gratuitamente nesta semana

Ana Alice Freire*
02 de Dezembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura vestindo camisa azul e com bigode.
Verso

Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York

Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Gabi Nunes comanda roda de samba na última edição do 'Gabi no Quintal'.
Verso

Fortaleza se torna novo polo de samba do Nordeste

No Dia Nacional do Samba, sambistas cearenses avaliam expansão do ritmo na Capital e no País.

Ana Beatriz Caldas
02 de Dezembro de 2025
Pátio do Iguatemi Bosque.
Verso

Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A mostra apresenta ao público uma releitura da técnica, resultado de colaboração entre universitários e rendeiras do Interior do Ceará.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
01 de Dezembro de 2025

Um encontro direto com eles e até mesmo um estúdio de dublagem montado para os fãs no estande da plataforma Crunchyroll, streaming com a maior biblioteca de animes atualmente, reafirmou a relação próxima dos consumidores com conteúdos traduzidos em território nacional.

"Trazendo para Demon Slayer, a pessoa não vai ter ali a oportunidade de conhecer o Tajiro ou Akaza, por exemplo, personagens tão icônicos. Nós vamos acabar dando vida a eles", continuou sobre o pensamento.

A ideia, inclusive, é a mesma de outros colegas do ramo. "Isso dá vida, e a alma de um personagem é sensacional. Quando falamos disso, falamos também da conexão com os fãs. Já escutei de vários deles até coisas que eu nem sabia que era capaz. Já ouvi o seguinte: 'poxa, vocês salvaram a minha vida'", explicou Charles Emanuel, o Akaza no mesmo anime e Rony Weasley em todos os filmes de "Harry Potter".

Por isso, eles sabem: o público observa tudo. "Eles são muito exigentes, acompanham o trabalho de forma muito criteriosa, daí fica realmente legal ver esse retorno", opina Daniel.

Fenômenos impulsionam relação

Quando essa dublagem acontece com produções emblemáticas, então, tudo cresce exponencialmente. Um dos animes mais vistos atualmente no Brasil, por exemplo, "Gachiakuta" ganhou espaço especial no estande da Crunchyroll, gerou longas filas e, claro, uma certa ansiedade para a presença dos dubladores brasileiros na CCXP deste ano.

Gabriel Verta, voz do protagonista Rudo Surebrec, Ana Helena de Freitas, voz de Ryio Reaper, e Erick Bugleux, de Zanka Hijiku, parecem estar colhendo os frutos desse sucesso por meio da dublagem. Os três estiveram no espaço e abraçaram fãs ao longo do sábado (6).

Em "Gachiakuta", Rudo vive nas favelas de uma sociedade rica. Ele detesta o desperdício da classe alta, que despeja o que considera lixo, inclusive pessoas. Na trama, é acusado falsamente de um assassinato e jogado no "Abismo" e passa a lutar contra monstro de lixo mutantes.

"Às vezes a gente não tem noção da proporção", brincou Gabriel quando questionado sobre os gritos da plateia no palco Thunder ao ser anunciado durante o painel do streaming.

"Sabemos que o anime é bom, muito bem animado, tem uma boa história, mas só quando vamos em eventos assim e temos contato com o público que vemos uma dimensão de como as coisas estão indo a nível de repercussão", explicou também citando a satisfação nisso.

Veja também

teaser image
Mylena Gadelha

Timothée Chalamet entra na fila para 'carteirinha de brasileiro' e encanta CCXP

teaser image
Zoeira

Mel Maia fala pela primeira vez sobre morte da mãe: 'Pessoa mais importante da minha vida'

Ana Helena e Erick, assim como o próprio Gabriel, também revelaram que são, desde crianças, fãs de anime, o que torna tudo ainda mais especial nesse processo.

"A dublagem é meio solitária, você grava tudo ali sozinho, dentro do estúdio. Sair disso e encontrar as pessoas, receber feedback, as mensagens de carinho, dar autógrafos, ver tudo isso acaba sendo uma recompensa muito grande do nosso trabalho", finalizou Erick. 

*A jornalista viajou para a CCXP a convite da Crunchyroll.

 
Assuntos Relacionados
Dubladores dividem palco com Nyvi Estephan em palco Thunder da CCXP.
Verso

Dubladores citam carinho dos fãs na CCXP: 'vida e alma dos personagens'

Nomes de animes e filmes ressaltaram, em encontro com fãs, dublagem brasileira como patrimônio.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Artista apresenta novo show neste domingo (7), na Praia de Iracema.
Verso

Gaby Amarantos traz sucesso de ‘Rock Doido’ para Praia de Iracema

Novo álbum da artista foi um dos destaques da música nacional em 2025.

Ana Beatriz Caldas
07 de Dezembro de 2025
Nyvi Estephan vestindo jaqueta jeans no palco Thunder da CCXP ao lado de telão com foto de Jujutsu Kaisen.
Verso

Nova temporada de 'Jujutsu Kaisen' é destaque do anime na CCXP; veja anúncios

Lançamentos de 2026 do streaming Crunchyroll também incluem 'Dr. STONE' e 'The Drops of God'.

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025
Guns N' Roses em apresentação com formação clássica em Florianópolis, em outubro deste ano.
Verso

Show do Guns N’ Roses reabre portas para turnês internacionais em Fortaleza?

Apresentação será a primeira internacional de grande porte realizada na capital cearense em quase dez anos.

Ana Beatriz Caldas
06 de Dezembro de 2025
Timothée Chalamet em passagem por evento de Marty Supreme no Brasil com camisa amarela e bandeira do Brasil.
Mylena Gadelha

Timothée Chalamet entra na fila para 'carteirinha de brasileiro' e encanta CCXP

Ator correu para o público ao fim de um painel sobre o filme "Marty Supreme".

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025
Ator sentado em entrevista para a jornalista Maju Coutinho.
Verso

Wagner Moura é indicado ao prêmio de Melhor Ator no Critics’ Choice

Brasileiro disputa duas categorias no Critics’ Choice Awards 2026.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem do cearense Kaciano Gadelha e da capa do livro O tremor dos vivos.
Verso

Obra póstuma de Kaciano Gadelha celebra legado do crítico de arte cearense

Lançamento do livro ocorre pela LAC Editora na Escola Porto Iracema das Artes, em Fortaleza.

Beatriz Rabelo
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma mulher de pele escura e meia-idade, com tranças escuras, sorri amplamente enquanto está atrás de um púlpito de acrílico transparente. Ela está falando em um microfone de haste fina e vestindo um blazer azul-marinho sobre uma camisa social bege ou champagne de gola aberta. No púlpito, há alguns papéis, incluindo um com um emblema impresso. A iluminação é brilhante, destacando a mulher, e o fundo é predominantemente escuro, talvez com algumas texturas de luz azuladas no canto superior direito e esquerdo, sugerindo um palco.
Verso

Ministra Margareth Menezes é homenageada com Medalha Lauro Maia

Honraria será entregue nesta sexta-feira (5) após aprovação da Câmara em novembro.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma longa parede branca de concreto, com uma série de pilares verticais e reentrâncias. Dentro das reentrâncias, faixas verticais pintadas de azul-claro podem ser vistas, criando um efeito de arte cinética ou ilusão de ótica quando o observador se move. A parede se estende pela imagem, ladeando um calçadão à esquerda onde pequenos arbustos quadrados estão plantados. No fundo, há árvores altas, palmeiras e edifícios urbanos, sob um céu nublado. A imagem é creditada a Gentil Barreira.
Verso

Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída e reconstrução não é garantida: ‘Descaso’

‘Muro Cinético’ ocupava a sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar.

Diego Barbosa
05 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma cena de bastidores em um ambiente interno com paredes rosa claro. Três jovens estão agachados ou sentados no chão, que é de azulejo claro. Um jovem, visto de costas no canto inferior esquerdo, veste uma camiseta cinza e calças jeans. Ele está segurando um equipamento de áudio (microfone boom) e parece estar monitorando o som com fones de ouvido. Uma jovem, no centro, está agachada e olhando para o visor de uma câmera de vídeo montada em um tripé no chão. Ela tem o cabelo preso e veste uma camiseta branca e shorts jeans. Um menino, visto de costas no canto inferior direito, está sentado no chão vestindo uma camiseta verde-água e shorts cáqui. Parcialmente visível no canto superior esquerdo, há uma pessoa em pé, vestindo uma blusa estampada. Ao fundo, há um móvel baixo de madeira cinza com uma televisão de tubo e alguns porta-retratos e objetos decorativos. Cabos elétricos estão espalhados pelo chão.
Verso

Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) e deve fomentar produção e consumo de conteúdos no interior do Ceará.

Diego Barbosa
04 de Dezembro de 2025
montagem de fotos de Wesley Safadão, Taty Girl e Luan Santana, atrações do réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.

Raísa Azevedo
04 de Dezembro de 2025
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Verso

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Ana Alice Freire*
04 de Dezembro de 2025
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas e Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa
03 de Dezembro de 2025
Verso

Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

O acesso é gratuito e fica em cartaz no equipamento até maio de 2026.

Agência de Conteúdo DN
03 de Dezembro de 2025
Uma foto em palco, com iluminação dramática, mostra três músicos sentados, executando instrumentos sob luzes focadas em um fundo completamente escuro. À esquerda, um homem mais velho, de barba grisalha e óculos, está sentado tocando um saxofone; ele veste uma camisa de manga comprida de cor clara. Ao centro, um homem sorridente está tocando um acordeão (sanfona), vestindo uma camisa escura; ele está intensamente iluminado por um foco de luz superior. À direita, um homem de cabelo curto e grisalho está sentado tocando um violão, vestindo uma camisa escura e calças claras. A iluminação é de palco, com focos de luz criando um forte contraste entre os artistas e o fundo escuro, sugerindo uma apresentação noturna ou em teatro do trio musical, conforme indicado pelo nome do arquivo: Choro Jazz Jeri - Swami Jr, Teco Cardoso e Bebê Kramer.
Verso

Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Apresentações musicais e oficinas acontecem gratuitamente nesta semana

Ana Alice Freire*
02 de Dezembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura vestindo camisa azul e com bigode.
Verso

Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York

Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Gabi Nunes comanda roda de samba na última edição do 'Gabi no Quintal'.
Verso

Fortaleza se torna novo polo de samba do Nordeste

No Dia Nacional do Samba, sambistas cearenses avaliam expansão do ritmo na Capital e no País.

Ana Beatriz Caldas
02 de Dezembro de 2025
Pátio do Iguatemi Bosque.
Verso

Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A mostra apresenta ao público uma releitura da técnica, resultado de colaboração entre universitários e rendeiras do Interior do Ceará.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
01 de Dezembro de 2025