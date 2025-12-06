Diário do Nordeste
Nova temporada de 'Jujutsu Kaisen' é destaque do anime na CCXP; veja anúncios

Lançamentos de 2026 do streaming Crunchyroll também incluem 'Dr. STONE' e 'The Drops of God'.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Verso
Nyvi Estephan vestindo jaqueta jeans no palco Thunder da CCXP ao lado de telão com foto de Jujutsu Kaisen.
Legenda: Jujutsu Kaisen teve imagens reveladas com exclusividade para fãs na CCXP 25.
Foto: Fabio Piva/Crunchyroll.

Os fãs de Jujutsu Kaisen, anime japonês sucesso no Brasil, podem ser considerados uns dos mais contemplados da CCXP 25 (Comic Con Experience) neste sábado (25) em São Paulo. A nova temporada da produção teve lançamento anunciado em um dos painéis da Crunchyroll, streaming que o exibe mundialmente.

A novidade, inclusive, já seria o suficiente para empolgar os fãs do gênero presentes na plateia do palco Thunder, um dos maiores do evento, mas não foi a única prévia. 

As artes conceituais dos personagens Yuji, Yuta, Megumi e Choso, por exemplo, também estiveram entre os detalhes adiantados pela plataforma, que lança a 3ª temporada de Jujutsu Kaisen em janeiro de 2026. 

Com luzes brilhantes, gritos e sussurros inesperados entre a plateia, o próximo ano também foi anunciado com o objetivo de trazer diversidade de temas para os que consomem animes no país. 

Confira abaixo os lançamentos de anime anunciados para 2026:

  • 'Tamon's B Side' - Comédia Romântica;
  • 'Bungo Stray Dogs WAN! 2' - Comédia;
  • 'Jack-of-All-Trades, Party of None' - Fantasia de ação cômica;
  • 'Kujima: Why Sing, When You Can Warble?' - Comédia;
  • 'The Drops of God' - Drama;
  • 4ª temporada de 'Welcome to Demon School! Iruma-kun'.

Maior encontro de dubladores no palco

Outro destaque do painel foi reservado aos brasileiros que consomem animes famosos dublados e, sem dúvidas, já se acostumaram ao fato de dubladores se tornarem verdadeiras lendas junto das obras.

Catorze dubladores no palco Thunder da CCXP recebem homenagem da Crunchyroll.
Legenda: Dubladores famosos brasileiros subiram ao palco para receber homenagem do streaming.

Ao todo, 14 dubladores subiram no palco sob aplausos e gritos dos fãs na manhã deste sábado (6). Segundo a Crunchyroll, o número mostra a força, já que cerca de 400 horas de conteúdos são dublados por ano pela plataforma.

Nestor Chiesse, conhecido pelo personagem All Might de "My Hero Academia", aproveitou o momento para deixar mensagem de despedida do anime, que encerra dez anos de lançamentos no próximo fim de semana.

Painel da Crunchyroll na CCXP 25 no palco Thunder com lotação.
Legenda: Fãs vibraram com novidades de Jujutsu Kaisen e Dr. STONE.
Foto: Fabio Piva/Crunchyroll.

"Foi um trabalho de 10 anos. Vamos terminar de gravar, mas ficará marcado para sempre. Vocês assistiram agora, mas no futuro seus filhos poderão ver também", disse, emocionado com a recepção dos fãs.

*A jornalista viajou para a CCXP a convite da Crunchyroll.

